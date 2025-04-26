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"Возможно, он не хочет останавливать войну": Трамп засомневался в намерениях Путина по Украине

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Владимир Путин, вероятно, не хочет завершения войны в Украине и пригрозил санкциями, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп заявил, что последние обстрелы Россией гражданских объектов в Украине свидетельствуют о нежелании Путина останавливать войну.  Пост появился сразу после того, как он встречался с Владимиром Зеленским.

Трамп написал пост о журналисте New York Times Питере Бейкере, который критикует мирный план администрации Белого дома по поводу российско-украинской войны. По словам Трампа, какое бы соглашение не заключили в отношении России и Украины, даже если оно будет самым лучшим, журналисты все равно раскритикуют и соглашение, и Трампа.

Трамп еще раз напомнил, что Россия оккупировала Крым, когда президентом США был Барак Обама, а полномасштабно ворвалась в Украину при администрации Джо Байдена. И повторил, что этой войны не было бы, будь он в то время президентом.

"Я просто пытаюсь навести порядок в том беспорядке, который мне оставили Обама и Байден. Учитывая все это, у Путина не было никакой причины обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки на протяжении последних нескольких дней. Это заставляет меня думать, что, может быть, он не хочет останавливать войну, он просто тянет меня за собой и с ним нужно поступить по-другому, через "вторичные санкции"? Слишком много людей погибает!" - отмечает в посте американский президент.

Накануне президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором обратился к президенту России Владимиру Путину.

И буквально несколько часов назад в своем очередном посте в Truth Social Трамп заявлял, что Россия и Украина близки к соглашению и основные пункты документа уже согласованы.

При этом сегодня президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу перед похоронами папы Римского Франциска в Ватикане. В Белом доме назвали разговор Зеленского и Трампа "очень продуктивным", а сам Зеленский назвал встречу символичной и, возможно, исторической, если стороны придут к соглашению.

Мы также писали сегодня, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239692-vozmozhno-on-ne-hochet-ostanavlivat-voynu-tramp-zasomnevalsya-v-namereniyah-putina-po-ukraine/