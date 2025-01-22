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Новости русской службы Би-би-си

В Курской области погибли около тысячи северокорейских солдат

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Военные Северной Кореи
Военные Северной Кореи. Иллюстративное фото: Ed Jones / AFP via Getty Images

По данным западных официальных лиц, по состоянию на середину января северокорейские войска в Курской области потеряли убитыми и ранеными около четырех тысяч человек, из них около тысячи погибшими.

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, это очень высокий показатель, учитывая, что на помощь России в Курской области, в которую в августе прошлого года вошли украинские войска, были направлены около 11 000 военнослужащих.

Потерями считаются убитые, раненые, пропавшие без вести или попавшие в плен. Однако западные чиновники на условиях анонимности сообщили Би-би-си, что около тысячи военнослужащих погибли в бою. Это очень высокий уровень потерь, и он явно неприемлем для северокорейского контингента без значительного подкрепления, отмечает Гарднер.

Неясно, где раненые проходят лечение, непонятно также, когда и в каком объеме их заменят. Однако уже понятно, что северокорейский режим платит за помощь России высокую цену.

В конце прошлого года Украина и Южная Корея сообщили, что Пхеньян отправил в Россию не менее 10 тысяч военнослужащих.

Владимир Путин заявил, использование северокорейских войск в боевых действиях против Украины — это "суверенное решение" России.

В середине января Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила о гибели более 300 северокорейских солдат, воевавших на стороне России. По меньшей мере 2700, по их данным, были ранены.

В Курской области, куда в августе 2024 года вторглись ВСУ, продолжаются кровопролитные бои. Российским войскам удалось отбить часть своей оккупированной территории, но украинские войска по-прежнему удерживают десятки населенных пунктов области, включая райцентр Суджу.

В частности, бои продолжаются к северо-западу от Суджи в районе Кругленького, Николаевки и Николаево-Дарьино, к северу от Суджи в районе сел Черкасское Поречное, Погребки, Старая Сорочина и Новая Сорочина, а также к югу от Суджи в районе Махновки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214242-v-kurskoy-oblasti-pogibli-okolo-tysyachi-severokoreyskih-soldat/

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