Северная Корея направила в Россию еще три тысячи военных, заявили в Сеуле

КНДР, предположительно, перебросила в Россию дополнительно 3 000 своих солдат для участия в войне против Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на Euronews.

По данным издания, о переброске солдат из Северной Кореи в Россию заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. Сообщается, что войска были переброшены в январе и феврале.

Также Сеул сообщает, что Северная Корея предоставила российской армии "значительное количество" баллистических ракет малой дальности, самоходных гаубиц и ракетных пусковых установок.

В прошлом году, как пишет издание, Пхеньян направил 11 тысяч своих солдат в Курскую область. Когда в августе ВСУ неожиданно начали наступление в этом районе, несколько бойцов попали в плен.

Позже появились сообщения, что северокорейские военные выводились за линию фронта в январе после того, как понесли тяжелые потери.

По оценкам Сеула, в боях на стороне России погибли или получили ранения около 4 000 солдат армии КНДР.

Сообщается, что в 2024 году Северная Корея и Россия заключили оборонный пакт, по которому взяли на себя обязательство направить друг другу военную помощь в случае нападения.

Напомним, по данным Русской службы BBC сообщений об отправке северокорейских солдат в Украину на помощь российской армии становится все больше. Ранее "Интерфакс-Украина" и KyivPost заявили со ссылкой на источники в украинской разведке, что 3 октября шесть северокорейских офицеров были убиты и трое получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по российскому полигону на оккупированной территории Донбасса.

Отмечалось, что о прибытии на оккупированную территорию Украины ограниченного контингента военнослужащих из Северной Кореи, в частности, подразделений инженерных войск, сообщало Главное управление разведки Украины. Российская сторона эту информацию не комментировала.

Позже разведка Южной Кореи (NIS) объявила, что КНДР отправила в Россию первую партию солдат, которые, вероятно, отправятся на войну с Украиной, а офицеры-ракетчики уже находятся на войне.

Разведка опубликовала тогда пресс-релиз, в котором сказано, что 1500 солдат из Северной Кореи уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке, откуда, вероятно, поедут в Украину. В частности, по ее сведениям северокорейские военнослужащие находятся во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске, и им выдана российская форма и подложные документы РФ.

Позже Северная Корея впервые ответила на сообщения об отправке своих военных в Россию.

Следом президент России Владимир Путин прокомментировал информацию, что военные из Северной Кореи находятся на территории его страны - ранее появились соответствующие спутниковые снимки.

В ноябре прошлого года глава МИД КНДР Цой Сон Хи официально заявила об оказании Пхеньяном помощи российской армии.

Недавно мы писали, что по данным западных официальных лиц, по состоянию на середину января северокорейские войска в Курской области потеряли убитыми и ранеными около четырех тысяч человек, из них около тысячи погибшими.