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Трамп: Украина во главе с Зеленским не подписала соглашение по редкоземельным металлам

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Alex Kent / Getty Images

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Украина не подписала соглашение по редкоземельным металлам, передает NUR.KZ.

"Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала окончательные документы по очень важному соглашению о редкоземельных элементах с Соединенными Штатами. Оно опоздало как минимум на три недели. Надеюсь, оно будет подписано НЕМЕДЛЕННО", - написал Трамп.

Между тем работа над мирным соглашением между Россией и Украиной, по словам главы США, идет гладко.

"УСПЕХ, похоже, еще впереди!" - добавил Трамп.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

На прошлой неделе Трамп и Зеленский высказались о сроках подписания сделки по редкоземельным металлам. Трамп тогда заявлял, что соглашение готово, а его подписание он ожидает уже на следующей неделе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239536-tramp-ukraina-vo-glave-s-zelenskim-ne-podpisala-soglashenie-po-redkozemelnym-metallam/