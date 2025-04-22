Фото Папы Римского Франциска в гробу опубликовал Ватикан
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В социальных сетях опубликованы первые видео и фото с церемонии установления смерти и помещения тела покойного Папы Римского Франциска в гроб в часовне Casa Santa Marta в Ватикане, передает NUR.KZ.
Как сообщается в Instagram-аккаунте Ватикана, накануне вечером в резиденции в Ватикане, в часовне Casa Santa Marta, состоялся обряд установления смерти и помещения тела покойного Папы Франциска в гроб.
Кроме этого, по данным Ватикана, опечатаны апартаменты Папы Франциска в Санта-Марте, а именно третий этаж Апостольского дворца в Ватикане, который Папа Римский использовал для проведения молитвы.
Добавим, что согласно данным CNN, похороны Папы Франциска состоятся в эту субботу, 26 марта, в 10:00 по местному времени.
Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане.
Он был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.
Итальянские СМИ высказались о возможной причине смерти Папы - Франциск мог умереть от инсульта.
Позже ватиканский врач Андреа Арканджели обнародовал свидетельство о смерти понтифика. В нем говорится, что Папа Римский умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности, пишут западные СМИ.
Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.
Добавим, накануне в Астане прошла месса в память о Папе Римском Франциске. Сегодня состоится общеказахстанская молитва об упокоении души Папы Франциска.
Также появилась информация о том, что похороны Папы Римского Франциска, который скончался 21 апреля в 88 лет, будут отличаться от церемоний погребения его предшественников
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2238162-foto-papy-rimskogo-franciska-v-grobu-opublikoval-vatikan/