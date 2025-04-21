Месса в память о Папе Римском Франциске пройдет в Астане

В Астане пройдет месса в память о Папе Римском Франциске - сообщает Римско-Католический приход Матери Божией Неустанной помощи в сторис своего профиля в Instagram, передает NUR.KZ.

Она состоится сегодня в 18:00.

"Архиепископ-Митрополит Томаш Пэта обратился к верующим с призывом к молитве об упокоении души Святейшего Отца Франциска. В кафедральном соборе Архиепархии Святой Марии в Астане сегодня вечером будет служится Святая Месса в его намерении", - говорится в заявлении прихода.

Помимо этого, 22 апреля в 20:00 состоится общеказахстанская молитва об упокоении души Папы Франциска.

"Приглашаем всех верующих, вне зависимости от места проживания присоединиться к Розарию в это время", - заявили в официальном сообществе Католической церкви в РК в Instagram.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане.

Он был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Также сообщалось, что кардинал Джанфранко Равази, бывший министр культуры Ватикана, заявил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья.

Итальянские СМИ высказались о возможной причине смерти Папы - Франциск мог умереть от инсульта. Тем не менее подчеркивается, что в ближайшие несколько часов Святой престол опубликует официальное заявление с указанием причины смерти.