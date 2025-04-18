Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых. Этот документ засвидетельствовал намерения сторон подписать соглашение о полезных ископаемых.

О подписании меморандума сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

"Сегодня сделали шаг к совместному соглашению об экономическом партнерстве с США. Украина и США подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивном сотрудничестве наших команд и намерении доработать и заключить соглашение, которое принесет пользу обоим нашим народам.

Готовим создание инвестиционного фонда в реконструкцию Украины. Соответствующее соглашение откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США, поэтому команды работают над документом", - написала Свириденко.

Она отметила, что впереди предстоит доработать документ, а дальше парламенты стран должны его ратифицировать.

В рамках соглашения стороны создадут Фонд инвестиций в восстановление Украины.

Как пишет УНИАН, подписание состоялось в онлайн-формате. Со стороны США меморандум подписал министр финансов Скот Бессент.

Фактически этот документ засвидетельствовал намерения подписать соглашение о полезных ископаемых, отмечает издание.

Накануне Зеленский и Трамп высказались о сроках подписания сделки по редкоземельным металлам. Главы государств считают, что документ будет принят до конца следующей недели.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем нет никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако после этого СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории страны.

В конце марта президент Украины заявил, что Киев получил от США проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым, который "полностью отличается от прежнего рамочного документа". По словам Владимира Зеленского, Украина не будет воспринимать предоставленную военную помощь как долг.