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Зеленский и Трамп назвали сроки подписания сделки по редкоземельным металлам

Опубликовано:

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: LUDOVIC MARIN/Getty Images

Глава Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп высказались о сроках подписания сделки по редкоземельным металлам, передает NUR.KZ.

По данным издания "РБК-Украина", президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона пару дней назад предложила Украине вернуться к подписанию меморандума о намерениях в рамках сделки о недрах.

"Меморандум о намерениях, то-есть не сама сделка, может быть подписан онлайн сегодня. Наша сторона сказала "окей" американской стороне. Я так понимаю, что вице-премьер (министр экономики Юлия Свириденко - ред.) работает с американской стороной над текстом", - рассказал Зеленский.

Также о сроках подписания сделки сегодня высказался Дональд Трамп. Как пишет CNN, он заявил, что США и Украина могут подписать соглашение о минералах уже на следующей неделе.

"У нас есть соглашение о минералах, которое, я полагаю, будет подписано в четверг. В следующий четверг, скоро", - сказал Трамп.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

Несколько дней назад Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявил, что безопасность Украины и мира находится под угрозой из-за России. Он пригласил Трампа в Украину, чтобы тот воочию увидел происходящее.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ответила на приглашение Зеленского Трампу. Между тем Трамп в соцсетях вновь заявил, что конфликт между Россией и Украиной - не его война, обвинив в развязывании конфликта Джо Байдена и Зеленского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2236836-zelenskiy-anonsiroval-sankcii-protiv-propagandistov-kremlya/