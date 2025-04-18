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Зеленский обвинил Китай и раскритиковал Трампа

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Кадр из видео: instagram.com/zelenskyy_official

Глава Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в поставках вооружений Украине и раскритиковал Трампа за слишком мягкую реакцию на удар по Сумам, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

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По словам Зеленского, украинская разведка установила, что Китай поставляет России артиллерию и порох.

"Мы, наконец, получили информацию о том, что Китай поставляет оружие РФ. На сегодняшний день у нас есть общая информация от Службы безопасности, от разведки - о порохе, артиллерии. Я думаю, что уже на следующей неделе мы сможем более подробно об этом рассказать.

Мы считаем, что представители Китая участвуют в производстве определенных видов вооружения на территории России", - сказал Зеленский журналистам на брифинге.

Украинский президент напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с ним пообещал, что не будет продавать и отправлять оружие в Россию.

"Но, к сожалению, сейчас мы видим другую информацию. У нас уже есть факты о том, как Китай и Россия сотрудничают в сфере укрепления обороноспособности - и это плохие факты", - отметил Зеленский.

Зеленский обвинил Россию в продолжении массированных ударах по его стране.

"Россия не уменьшила количества ударов по Украине и ежедневно использует столько же ракет и дронов, как и до "энергетического перемирия", - сказал он.

Он также опроверг заявления РФ об ударах Украины по российской энергетике.

"Мы видели документ, который русские отправили в США - Лавров им направил - что, мол, мы били по их энергетике. Это не соответствует действительности, хотя они там что-то расписывают, выдумывают. Они такие творческие, в этом смысле", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также раскритиковал президента США Дональда Трампа за недостаточно жесткую, по его мнению, реакцию на массированный удар России по Сумам, в результате которого погибли и пострадали десятки гражданских лиц.

"Мягкая реакция президента США Дональда Трампа на последние российские обстрелы украинских городов свидетельствует о продолжении прежней политики американской администрации.

Эту спецоперацию русских по атаке на Сумы нельзя назвать ошибкой. Это убийство, и этот удар был нанесен по центру Сум. Рассказывать истории о том, что, мол, "били по фронту, но промахнулись, извините", - мы не можем находить оправдания, когда ракеты летят в центр города", - сказал Зеленский.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2236863-zelenskiy-obvinil-kitay-i-raskritikoval-trampa/