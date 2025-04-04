NBC: Трампу посоветовали воздержаться от звонков Путину

Чиновники из администрации Трампа посоветовали президенту США воздержаться от телефонных звонков главе РФ Владимиру Путину, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Как сообщили телеканалу два официальных лица, пожелавших остаться анонимными, на ближайшее время телефонных звонков между Трампом и Путиным не ожидается.

"Окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока он не обязуется полностью прекратить огонь", - рассказали источники телеканала.

Чиновники из администрации Трампа отмечают, что глава США иногда может внезапно решить связаться с российским коллегой. Однако его окружение уверило его, что это не лучшая идея, пока Путин не сообщит, что согласен на полное прекращение огня в Украине.

Телеканал сообщает также, что посланник Путина Кирилл Дмитриев встретился с чиновниками и законодателями-республиканцами в Белом доме вчера вечером. При этом сведений о том, что на встрече присутствовал и Трамп, нет.