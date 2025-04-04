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NBC: Трампу посоветовали воздержаться от звонков Путину

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Дональд Трамп на ифтаре в Белом доме
Дональд Трамп на ифтаре в Белом доме. Фото: Win McNamee/Getty Images

Чиновники из администрации Трампа посоветовали президенту США воздержаться от телефонных звонков главе РФ Владимиру Путину, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Как сообщили телеканалу два официальных лица, пожелавших остаться анонимными, на ближайшее время телефонных звонков между Трампом и Путиным не ожидается.

"Окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока он не обязуется полностью прекратить огонь", - рассказали источники телеканала.

Чиновники из администрации Трампа отмечают, что глава США иногда может внезапно решить связаться с российским коллегой. Однако его окружение уверило его, что это не лучшая идея, пока Путин не сообщит, что согласен на полное прекращение огня в Украине.

Телеканал сообщает также, что посланник Путина Кирилл Дмитриев встретился с чиновниками и законодателями-республиканцами в Белом доме вчера вечером. При этом сведений о том, что на встрече присутствовал и Трамп, нет.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2233040-nbc-trampu-posovetovali-ne-zvonit-putinu-do-soglasiya-prekratit-ogon-v-ukraine/