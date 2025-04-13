О результатах медобследования Трампа рассказали в Белом доме

Терапевт Белого дома озвучил итоги медобследования президента США Дональда Трампа после возвращения на пост, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По словам медика, Трамп правильно ответил на все вопросы 30 вопросов когнитивного теста. Уточняется, что Трампа оценивали по Монреальской когнитивной шкале.

Издание отмечает, ранее республиканец призывал Байдена пройти такой тест, но тот отказывался.

Медик добавил, что американский лидер не страдает депрессией и тревожностью, а также не демонстрирует отклонений в походке и равновесии.

В заключении терапевта указано, что Трамп весит около 102 килограммов, не страдал алкогольной и никотиновой зависимостью. Доктор также отметил шрам на ухе американского лидера, оставшийся после попадания пули в результате прошлогоднего покушения.

На коже Трампа выявлены доброкачественные новообразования и солнечные повреждения, добавил врач.

Отметим, что Трамп является старейшим американским президентом, сейчас ему 78 лет. На момент вступления в должность он был старше на несколько месяцев, чем его предшественник Джо Байден в день собственной инаугурации.

К слову, еще перед выборами, в октябре прошлого года, американские СМИ писали, что речи Трампа стали более богохульными и бессвязными.

"Он всегда был рассудительным и часто не был привязан к истине, но с течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными, более богохульными и все больше зацикленными на прошлом", - отмечали журналисты.

По данным компьютерного анализа, речи Трампа теперь длятся в среднем 82 минуты по сравнению с 45 минутами в 2016 году. Пропорционально он использует на 13% больше фраз типа "всегда" и "никогда", чем восемь лет назад, что некоторые эксперты считают признаком преклонного возраста.