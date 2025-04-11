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"Устранение раздражителей": о чем договорились США и Россия на переговорах в Стамбуле

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Флаги России и США
Флаги России и США. Иллюстративное фото: Mashabuba / Getty images

Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале рассказало об итогах переговорах РФ с США в Стамбуле вчера, 10 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Прошедшие переговоры в российском МИДе назвали "экспертными консультациями по нормализации функционирования дипломатических представительств обеих стран и устранению "раздражителей", накопившихся в двустороннем досье".

"Делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций", - говорится в сообщении.

Российская сторона подняла на встрече вопрос о возврате конфискованных властями США шести объектов дипломатической недвижимости. В итоге стороны договорились разработать "дорожную карту".

"Была продолжена работа по облегчению визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий по стране пребывания. Посол России призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих укреплению взаимного доверия, расширению деловых и общественных связей, таких, как возобновление прямого авиасообщения.

По итогам консультаций принято решение оперативно проработать высказанные предложения. Ориентир – выйти на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду, сроки которого согласовываются", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и США, где Москва предложила Вашингтону восстановить прямое авиасообщение между странами.

А 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одной встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь, в том числе и договориться создать методику с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы дипломатических миссий. Подробнее об итогах тех переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

Мы также писали, что США по-новому формулируют подход к взаимодействию с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, а газета Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп относится к главе РФ Владимиру Путину с уважением.

Однако также стало известно, что президент США все же продлил на год санкции, введенные против России в связи с ситуацией в Украине в 2014, 2018 и 2022 годах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2234901-ustranenie-razdrazhiteley-o-chem-dogovorilis-ssha-i-rossiya-na-peregovorah-v-stambule/