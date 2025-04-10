"Искусством заключения сделок" назвали в Белом доме тарифную политику Трампа

В Белом доме заявили, то тарифная стратегия, проводимая сейчас президентом США Дональдом Трампом, является частью "искусства заключения сделок", передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Комментируя временную отмену введенных Трампом ранее широкомасштабных пошлин, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что у президента Трампа такая тактика переговоров.

"Многие из вас в СМИ явно не поняли искусства сделки. Вы явно не увидели, что здесь делает президент Трамп", - сказала она на пресс-конференции у Белого дома, выступая вместе с министром финансов Скоттом Бессентом.

Издание отмечает, что заявление "искусство заключать сделки" Ливитт отсылает к книге Трампа "Трамп: Искусство заключать сделки".

Ливитт также поспешила прокомментировать опасения многих стран, что пошлины на союзников приведут к сближению стран с Китаем.

"На самом деле, мы увидели обратный эффект. Весь мир сегодня звонит в Соединенные Штаты Америки, а не в Китай, потому что им нужны наши рынки, им нужны наши потребители, и им нужен этот президент в Овальном кабинете, чтобы поговорить с ним", - сказала Кэролайн Ливитт.

Она также заявила, что на сегодняшний день уже более 75 стран призвали США к переговорам по вопросу снижения пошлин.

Также, выступая на пресс-конференции, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что решение президента Дональда Трампа отменить мировые пошлины для всех стран, за исключением Китая, стало поощрением для тех, кто решил не принимать ответных мер в условиях назревающей торговой войны.

По его словам, пауза даст время для переговоров по новым торговым соглашениям.

"Ему потребовалось огромное мужество, чтобы придерживаться выбранного курса до этого момента", - заявил Бессент журналистам в Белом доме.

Бессент заявил, что ставка для стран, желающих вести переговоры с США, будет снижена до 10%, включая Канаду и Мексику, отметив также, что Штаты готовы "выслушать каждую страну мира, которая хочет прийти и вести переговоры".

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Новые тарифы должны были начать действовать с этой недели, однако накануне Трамп заявил о 90-дневной паузе. При этом пауза не коснется Китая - для него наоборот тарифы повышены до 125%.

Позже Дональд Трамп объяснил паузу в ведении пошлин до 50% чрезмерной обеспокоенностью граждан. Он также назвал "довольно мрачной" ситуацию на рынке после его решения о введении пошлин.

Стоит также отметить, что ранее Трамп, комментируя реакцию мировых лидеров на введение пошлин, заявлял, что "другие страны звонят, целуют меня в зад и умирают, желая заключить сделку". Однако глава Белого дома не стал уточнять, кто из мировых лидеров звонил ему из-за введения тарифов и, как он заявил, умолял о заключении сделки.

Кроме того, глава США сообщал, что Штаты уже начали получать прибыл в 2 млрд долларов в день от введенных тарифов.