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До 125% повысил Трамп пошлины для Китая

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Флаг США
Фото: pixabay

США повысили пошлины на товары из Китая до 125 процентов - Трамп заявил о немедленном повышении из-за "неуважения". Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth, передает NUR.KZ.

"Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, настоящим я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125 процентов, начиная с момента вступления решения в силу", - написал американский лидер.

По информации РИА Новости, в ВТО предположили, что товарооборот между КНР и США может сократиться на 80 процентов.

Отметим, ранее Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины в 34%, в противном случае США 9 апреля введут дополнительные пошлины.

Русская служба Би-би-си отмечала, что и до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны президента США Дональда Трампа, не поддаваться на "шантаж" Вашингтона и "бороться до конца" в торговой войне, не ослабевающей, несмотря на временную стабилизацию пострадавших фондовых рынков.

Также авторы пытались разобраться в ходе событий "торговой войны" США и Китая, и ответить, к чему она может привести.

Однако после того как президент США ввел тариф в 104% на китайские товары, Пекин объявил о введении пошлины на американские товары в размере 84%.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2234493-do-125-povysil-tramp-poshliny-dlya-kitaya/