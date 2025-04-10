"Люди стали выходить за рамки": Трамп объяснил паузу в пошлинах

Американский президент Дональд Трамп объяснил паузу в ведении пошлин до 50% чрезмерной обеспокоенностью граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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"Я подумал, что люди стали выходить за рамки. Они стали чересчур паникующими. Они стали немного бояться", — заявил президент США.

Он также назвал "довольно мрачной" ситуацию на рынке после его решения о введении пошлин.

Отвечая на вопрос о своем заявлении, что введение пошлин откладываться не будет, американский президент сказал: "Нужно иметь гибкость. Я мог бы сказать — вот стена, и я собираюсь пройти сквозь эту стену, я собираюсь пройти сквозь нее, несмотря ни на что. Однако вы не сможете пройти сквозь стену. Иногда вам нужно иметь возможность пройти под стеной, вокруг стены или через стену".