Трамп на фоне торговой войны с Китаем назвал Си Цзиньпина своим другом
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Президент США Дональд Трамп на брифинге в Овальном кабинете назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, брифинг состоялся через несколько часов после того, как Трамп повысил пошлины для Китая до 125%.
При этом на встрече с журналистами американский лидер заявил, что открыт для встреч с китайским коллегой.
"Президент Си — он мне нравится, я его уважаю, конечно, я бы с ним встретился", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Он добавил, что уже запланировал переговоры о снижении пошлин с десятками стран, но пока не начал переговоры с Китаем.
CNN сообщает, что глава США также назвал Си Цзиньпина своим другом.
"О, конечно, он мой друг. Он мне нравится", — сказал Трамп, когда репортер спросил его, не хотел бы он поговорить или встретиться с китайским лидером.
Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.
Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.
После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.
Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран.
Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2234534-tramp-na-fone-torgovoy-voyny-s-kitaem-nazval-si-czinpina-svoim-drugom/