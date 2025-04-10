Трамп на фоне торговой войны с Китаем назвал Си Цзиньпина своим другом

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Овальном кабинете назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Свежая публикация по теме: "Искусством заключения сделок" назвали в Белом доме тарифную политику Трампа

Как отмечает издание, брифинг состоялся через несколько часов после того, как Трамп повысил пошлины для Китая до 125%.

При этом на встрече с журналистами американский лидер заявил, что открыт для встреч с китайским коллегой.

"Президент Си — он мне нравится, я его уважаю, конечно, я бы с ним встретился", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Он добавил, что уже запланировал переговоры о снижении пошлин с десятками стран, но пока не начал переговоры с Китаем.

CNN сообщает, что глава США также назвал Си Цзиньпина своим другом.

"О, конечно, он мой друг. Он мне нравится", — сказал Трамп, когда репортер спросил его, не хотел бы он поговорить или встретиться с китайским лидером.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.