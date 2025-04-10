Трамп заявил о неизвестном никому самом мощном в мире оружии США

Дональд Трамп на брифинге в Овальном кабинете заявил, что США обладают самым мощным в мире оружием, о котором никто не знает, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"У нас есть оружие, о котором никто не имеет понятия, что это такое. И это самое мощное оружие в мире, которое мощнее, чем у кого-либо даже близко", — заявил он.

Подробности Трамп не привел.

Так он ответил на вопрос об опасениях насчет возможной эскалации из-за повышения пошлин на товары из Китая. По словам президента, он не беспокоится и не ожидает эскалации.

"Президент (КНР прим. ред.) Си (Цзиньпин - прим. ред.) — один из очень умных людей в мире, и я не думаю, что он позволит этому случиться", — добавил Трамп.

Как отмечает издание, аналогичное заявление американский президент сделал в сентябре 2020 года. Тогда Трамп заявил, что у США есть вооружения, о которых никто не знает, и отметил, что было бы лучше, если бы оружие "так и осталось в тайне".