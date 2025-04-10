Свыше сотни граждан Китая воюют на стороне России, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в составе российских захватнических войск воюет по меньшей мере 155 граждан КНР, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

"Китайский" вопрос серьезный. Есть 155 человек с фамилиями, с паспортными данными - 155 граждан Китая, которые воюют против украинцев на территории Украины. Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного. По этим 155 есть паспортные данные: откуда они, их китайские документы, возраст и тому подобное. Также места службы: 70-й, 71-й, 255-й мотострелковые полки и тому подобное", - цитирует издание Владимира Зеленского, которые озвучил данные накануне в ходе пресс-конференции.

Он также заявил, что знает, как именно Россия вербуют граждан Китая.

"Одна из схем - через соцсети, в частности Tik Tok и другие китайские социальные сети, где русские распространяют рекламные ролики. Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка - это важно. Может, есть еще и тайная", - отмечает Зеленский.

По информации президента Украины, завербованные граждане Китая прибывают в Москву, 3-4 суток проходят медицинские обследования и 1-2 месяца находятся в учебных центрах.

"Воюют они на территории Украины. Получают миграционные карточки, а также карточку платежной системы "Мир", на которую получают, соответственно, деньги", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что двое граждан Китая уже взяты в плен. Одного захватили воины 81-й отдельной аэромобильной бригады 4 апреля 2025 года в Белогоровке Донецкой области, другого - 157-я отдельная механизированная бригада 5 апреля 2025 года возле Тарасовки в Донецкой области.

Владимир Зеленский также заявил, что Украина заинтересована осуществить обмен двух пленных граждан Китая на украинских воинов, которые находятся в российском плену.

"Готовы. Мы передали информацию. Мы готовы обменивать на украинских воинов. Я хотел бы подчеркнуть. Кто-то вчера сказал, что ходят слухи, что мы готовы обменять китайских воинов на какие-то там дела или разговоры с лидером Китая. Я хотел бы сказать, что это абсолютно несерьезные сигналы, потому что мы любых пленных меняем только на украинских воинов", - подчеркнул он.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о том, что ВСУ взяли в плен двух граждан КНР, которые воевали на стороне российской армии.

Отметим, что ранее ряд СМИ сообщал об отправке в зону конфликта на помощь России солдат из Северной Кореи. Разведка Южной Кореи также опубликовала тогда пресс-релиз, в котором сказано, что 1500 солдат из Северной Кореи находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке, откуда, вероятно, поедут в Украину. В частности, по ее сведениям северокорейские военнослужащие находятся во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске, и им выдана российская форма и подложные документы РФ.

Позже Северная Корея впервые ответила на сообщения об отправке своих военных в Россию.

Следом президент России Владимир Путин прокомментировал информацию, что военные из Северной Кореи находятся на территории его страны - ранее появились соответствующие спутниковые снимки.

В ноябре прошлого года глава МИД КНДР Цой Сон Хи официально заявила об оказании Пхеньяном помощи российской армии.

В конце января этого года появилась информация о потерях солдат КНДР.

Недавно в СМИ вновь появилась информация, что КНДР, предположительно, перебросила в Россию дополнительно 3 000 своих солдат для участия в войне против Украины.