Экс-королева красоты погибла, спасая ребенка при землетрясении в Мьянме

Бывшая королева красоты из Мьянмы Сили Ми трагически погибла во время разрушительного землетрясения в Мьянме в начале апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на Need To Know (NTK).

О произошедшем сообщили организаторы конкурса красоты "Мисс Туризм Мьянма", они выразили соболезнования родным погибшей девушки. Информацию о ее гибели также подтвердили спасатели.

По данным портала, тело девушки было обнаружено 2 апреля среди обломков 12-этажного дома в городе Мандалай, рухнувшего во время сильнейшего землетрясения 28 марта.

Как рассказали журналистам очевидцы, во время стихийного бедствия Сили Ми вернулась в здание, чтобы спасти ребенка. Однако из-за толчков строение разрушилось, когда девушка была внутри.

Сили Ми было 28 лет. Сообщается, что она стала первой победительницей конкурса "Мисс Туризм Мьянма" в 2018 году и представляла свою страну на конкурсе "Мисс Туризм Мира".