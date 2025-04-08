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Экс-королева красоты погибла, спасая ребенка при землетрясении в Мьянме

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Землетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме. Фото: facebook.com/fsd.gov.mm

Бывшая королева красоты из Мьянмы Сили Ми трагически погибла во время разрушительного землетрясения в Мьянме в начале апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на Need To Know (NTK).

О произошедшем сообщили организаторы конкурса красоты "Мисс Туризм Мьянма", они выразили соболезнования родным погибшей девушки. Информацию о ее гибели также подтвердили спасатели.

По данным портала, тело девушки было обнаружено 2 апреля среди обломков 12-этажного дома в городе Мандалай, рухнувшего во время сильнейшего землетрясения 28 марта.

Как рассказали журналистам очевидцы, во время стихийного бедствия Сили Ми вернулась в здание, чтобы спасти ребенка. Однако из-за толчков строение разрушилось, когда девушка была внутри.

Сили Ми было 28 лет. Сообщается, что она стала первой победительницей конкурса "Мисс Туризм Мьянма" в 2018 году и представляла свою страну на конкурсе "Мисс Туризм Мира".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2233878-eks-koroleva-krasoty-pogibla-spasaya-rebenka-pri-zemletryasenii-v-myanme/