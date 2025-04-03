Зеленский не исключил, что война с Россией может завершиться в ближайшие недели

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня с Россией может наступить уже в ближайшие недели, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с руководителями территориальных общин Черниговской области.

"Русские на это пока не согласились. Мы это видим. Хотя мы знаем, что разговоры между американцами и россиянами на эту тематику идут. Есть непубличные разговоры, они есть. И на сегодня, как бы мы по-разному ни видели некоторые вещи, но безусловно с американцами и с европейцами есть свои интересы у всех, но безусловно в вопросе о скорейшем прекращении огня все мы объединены", - рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас очень остро стоит вопрос давления на россиян.

"Я думаю, что это возможно сделать максимально в ближайшие недели, может, месяцы, да… а может быть по-разному - иногда это в один момент происходит, особенно с этой частью окончания войны. Горячая фаза, мы считаем, горячая фаза, это полное прекращение огня, это горячая фаза войны. Мы бы очень хотели, чтобы она была", - сказал президент.

По его мнению, прекращение огня - это правильный шаг, на который уже согласилась Украина. Он отметил, что сначала это могут быть договоренности на месяц или на два, но это будет шансом для дипломатических переговоров.

"Это шанс, чтобы страны начали дипломатические варианты тех или иных форматов диалога. Они действительно разные могут быть, совершенно разные. На это нужно время. И чтобы никто ни на кого не давил во время этих диалогов важно прекращение огня, потому что иначе это будет выглядеть как совсем неправильно", - подчеркнул он.

Ранее, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись вторые переговоры американской делегации с российской группой по перемирию в Украине. С делегацией Киева переговоры американцев прошли в воскресенье. За одним столом все три делегации, как и было анонсировано, не собрались.

СМИ писали, что Россия на переговорах с США добивалась передачи под свой контроль территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Однако официального сообщения об этом не было.

После этого Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров. В нем говорится, что РФ и США согласовали список объектов, попадающих под меморандум об ударах. А Владимир Зеленский заявил, что власти РФ намеренно исказили условия соглашения о перемирии на Черном море, заключенном на переговорах в Эр-Рияде.

Вскоре Дональд Трамп заявил, что "очень зол" на Владимира Путина из-за его слов об Украине, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если тот не согласится на прекращение огня в Украине. Что касается Зеленского, Трамп заявил, что тот отказывается от сделки о добыче полезных ископаемых, и пригрозил украинскому президенту "очень большими проблемами".

Позже в Белом доме сообщили, что Трамп разочарован "лидерами по обеим сторонам". По ее словам, война длится слишком долго, и с обеих сторон погибло много людей.