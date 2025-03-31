Два млрд евро выделят Нидерланды в качестве военной помощи Украине
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Глава министерства обороны Нидерландов написал в соцсети о визите в Киев и решении выделить 2 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в аккаунте министра в соцсети Х.
"Навещаю своего украинского коллегу Рустама Умерова в Киеве, чтобы обсудить нашу неизменную поддержку.
Сообщаю ему о нашем пакете поддержки в размере 2 млрд евро в 2025 году.
Решающее значение имеют наши 500 млн евро на "линию беспилотников": беспилотники, которые Украине срочно нужны, чтобы остановить Россию на передовой!", - написал министр обороны Нидерландов.
Напомним, в 2022 году премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал другие государства оказать военную помощь Украине, даже если какое-то время после этого у них не будет возможности защитить собственные территории.
В начале декабря прошлого года ставший генсеком НАТО Марк Рютте заявил, что Украине следует отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не предоставят достаточно военной помощи, чтобы помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и занять более сильную позицию на переговорах.
В марте этого года Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что президент США Дональд Трамп снял с повестки дня по итогам переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО, и заявил, что отношения с Россией в конечном итоге должны нормализоваться после окончания боевых действий в Украине.
По оказанию Украине военной помощи добавим, 12 марта заместитель главы Офиса президента Украины сообщил, что США возобновили военную помощь стране.
А 29 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает ранее предоставленную США военную помощь в качестве долга.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231796-dva-mlrd-evro-vydelyat-niderlandy-v-kachestve-voennoy-pomoshchi-ukraine/