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Два млрд евро выделят Нидерланды в качестве военной помощи Украине

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Министр обороны Нидерландов в Киеве
Министр обороны Нидерландов в Киеве. Фото: x.com/DefensieMin

Глава министерства обороны Нидерландов написал в соцсети о визите в Киев и решении выделить 2 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте министра в соцсети Х.

"Навещаю своего украинского коллегу Рустама Умерова в Киеве, чтобы обсудить нашу неизменную поддержку.

Сообщаю ему о нашем пакете поддержки в размере 2 млрд евро в 2025 году.

Решающее значение имеют наши 500 млн евро на "линию беспилотников": беспилотники, которые Украине срочно нужны, чтобы остановить Россию на передовой!", - написал министр обороны Нидерландов.

Напомним, в 2022 году премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал другие государства оказать военную помощь Украине, даже если какое-то время после этого у них не будет возможности защитить собственные территории.

В начале декабря прошлого года ставший генсеком НАТО Марк Рютте заявил, что Украине следует отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не предоставят достаточно военной помощи, чтобы помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и занять более сильную позицию на переговорах.

В марте этого года Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что президент США Дональд Трамп снял с повестки дня по итогам переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО, и заявил, что отношения с Россией в конечном итоге должны нормализоваться после окончания боевых действий в Украине.

По оказанию Украине военной помощи добавим, 12 марта заместитель главы Офиса президента Украины сообщил, что США возобновили военную помощь стране.

А 29 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает ранее предоставленную США военную помощь в качестве долга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231796-dva-mlrd-evro-vydelyat-niderlandy-v-kachestve-voennoy-pomoshchi-ukraine/