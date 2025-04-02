Украина получила от Евросоюза еще 3,5 млрд евро помощи

Еврокомиссия перечислила Украине очередной транш из фонда Ukraine Facility. Общая сумма поддержки в рамках этой программы уже достигла 19,6 млрд евро, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Получение очередного транша на 3,5 млрд евро подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Эти средства помогут нам и далее поддерживать макроэкономическую стабильность. Спасибо за постоянную поддержку и солидарность с Украиной в трудные времена. Вместе выстоим и все отстроим", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

В Брюсселе рассчитывают, что это финансирование "укрепит макрофинансовую стабильность Украины, поддержит ее государственное управление и продвинет критически важные долгосрочные реформы".

Отмечается, что Киев выполнил необходимые условия, чтобы получить новую выплату.

Как поясняет издание, фонд помощи Ukraine Facility - механизм поддержки Украины со стороны ЕС на общую сумму 50 млрд евро. Он начал работу 1 марта 2024 года и стал крупнейшей в истории Евросоюза помощью не входящему в него государству.

Программа предусматривает стабильное финансирование в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год.

Деньги предоставляются в соответствии с планами действий, согласованными с украинским правительством и ЕС.