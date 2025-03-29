Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек. Об этом сообщили в военном правительстве страны, передает Sky News.
"По данным военного правительства страны, число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме возросло до 694 человек, еще 1670 получили ранения.
Глава военного правительства отдал приказ о проведении срочных спасательных работ после землетрясения магнитудой 7,7", - отмечает британский телевизионный канал.
Напомним, накануне в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы.
После первоначального землетрясения в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. В результате в стране объявили режим ЧП. Вскоре Бангкок также объявили чрезвычайной зоной.
По ранее распространенным данным, в результате землетрясения в Мьянме погибшими числились по меньшей мере 144 человека, свыше 700 человек получили ранения.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру страны Мин Аун Хлайну.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231472-chislo-pogibshih-v-rezultate-zemletryaseniya-v-myanme-vyroslo-do-694-chelovek/