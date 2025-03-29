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Токаев выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы

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Последствия землетрясения
Последствия землетрясения. Иллюстративное фото: LILLIAN SUWANRUMPHA/Getty Images

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, Касым-Жомарт Токаев с глубоким сожалением воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате разрушительного землетрясения в Мьянме.

"Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Мин Аун Хлайну и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметили в Акорде.

Напомним, накануне в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы.

Высотное строящееся здание рухнуло в результате сильного землетрясения - момент обрушения попал на видео.

После первоначального землетрясения в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. В результате в стране объявили режим ЧП. Вскоре Бангкок также объявили чрезвычайной зоной.

По последним данным, в результате землетрясения в Мьянме погибшими числятся по меньшей мере 144 человека, свыше 700 человек получили ранения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2231471-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-premer-ministru-myanmy/