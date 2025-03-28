"Пока я президент, я буду с вами": Трамп провел ифтар в Белом доме (видео)

Президент СШГА Дональд Трамп провел ифтар (разговение во время оразы) в Белом доме и выступил с речью перед мусульманами, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Как пишет издание, ифтар был проведен в четверг, 27 марта. Во время ужина Трамп поблагодарил "сотни тысяч американцев-мусульман, которые поддержали" его на президентских выборах.

"Мусульманская община была с нами в ноябре — и пока я президент, я буду с вами. Я думаю, вы это знаете", - заявил Трамп.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Трамп отметил, что его администрация "занимается неустанной дипломатией, чтобы добиться прочного мира на Ближнем Востоке, опираясь на исторические Авраамовы соглашения".

"Все, чего мы хотим, — это мир", — добавил глава Белого дома.

Трамп также заявил, что его цель — достичь более светлого и обнадеживающего будущего для всех.

"У вас есть человек в Белом доме, который вас любит", — сказал он.

Отметим, ранее Трамп также поздравлял мусульман с началом священного месяца Рамазан. Тогда он заявлял, что его администрация вновь подтверждает "свою приверженность защите религиозной свободы, которая является неотъемлемой частью американского образа жизни".

Напомним, в 2025 году месяц Рамазан - время священного поста и духовного очищения мусульман - начался 1 марта.

Как отмечали в ДУМК, Рамазан - великий праздник мусульман, один из пяти столпов ислама. Он призван укрепить веру, помочь преодолеть слабость духа. Пост дает правоверным возможность достичь духовного очищения и преодолеть плотские страсти через воздержание.

Главное внимание в этот месяц уделяется духовной жизни и делам милосердия. Следует контролировать свое поведение, не нарушать морально-этические нормы.

К слову, ифтар (или ауызашар) в этом году проводил и глава Казахстана Касым-Жомрат Токаев, он устраивал ужин для участников Национального курултая.