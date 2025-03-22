Спецпосланник Трампа заявил о согласии Киева провести выборы

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил о согласии Киева провести выборы - об этом он рассказал во время интервью Такеру Карлсону, передает NUR.KZ.

Журналист в ночь на 22 марта опубликовал на своей официальном YouTube-канале интервью со спецпосланником Дональда Трампа.

В рамках разговора Карлсон спросил своего собеседника о возможных выборах в Украине.

"Они будут. Да. Они согласились на это.В Украине пройдут выборы", - ответил Уиткофф.

Других деталей спецпосланник сообщать не стал.

Отметим, около двух недель назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине могут состояться после отмены военного положения.

"После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет", - заявил он.

Также напомним, на днях состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров продлилась полтора часа. Представитель аппарата Белого дома отмечал, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".

По итогам разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Также Путин назвал Трампу ключевое условие "недопущения эскалации" в войне с Украиной.

После состоялся разговор лидеров США и Украины. Дональд Трамп в соцсети Truth Social оценил свой телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией лиц сообщило, что Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.