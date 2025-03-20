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Зеленский ответил на призыв Трампа отдать электростанции Украины "во владение США"

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Запорожская АЭС
ЗАЭС. Фото: Dmytro Smolyenko/Future Publishing via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Осло ответил на призыв Трампа отдать украинские АЭС во владение США для их защиты, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

Зеленский заявил, что все атомные электростанции принадлежат народу Украины и является государственной собственностью, в том числе Запорожская АЭС, которая находится в оккупированном россиянами городе Энергодар.

"И это признают все. Это, кстати, признает МАГАТЭ, признают различные международные институты", - отметил украинский лидер.

По его словам, персонал на Запорожской АЭС постоянно получал от Украины заработную плату. Кроме того, персонал АЭС - это граждане Украины.

Он подчеркнул, что в условиях российской оккупации станция нормально не обслуживается, несмотря на приезд комиссии МАГАТЭ и постоянные инспекции. Сейчас АЭС находится в очень сложных технических условиях.

"Вопрос, который ставят нам американцы... Я не знаю, обсуждали ли они это с россиянами или не обсуждали... Президент Трамп меня спросил: что вы думаете об этой станции? Я сказал, что если она не будет украинской, работать она ни на кого не будет. Это незаконно", - подчеркнул Зеленский.

Он также заверил, что не обсуждал вопрос собственности АЭС с Трампом.

"Если американцы думают об этом, как найти выход из этой ситуации, они хотят ее забрать у русских, и хотят инвестировать, модернизировать - это вопрос другой. Этот вопрос открытый. Мы можем об этом говорить. Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом", - заявил украинский лидер.

Он добавил, что в принципе вопрос о принадлежности электростанций, находящихся в Украине, с американской стороной не обсуждался.

"Мы не будем обсуждать", - сказал Зеленский.

Другие АЭС в Украине, которые работают, являются серьезными гарантиями для энергетической безопасности Украины, считает Зеленский.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Америка предложила Киеву помощь в управлении АЭС, что "было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры". .

Кроме того, СМИ писали, что Трамп уже заявлял о намерении обсудить с Путиным контроль над Запорожской АЭС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229875-zelenskiy-otvetil-na-prizyv-trampa-otdat-elektrostancii-ukrainy-vo-vladenie-ssha/