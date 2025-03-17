Трамп заявил, что обсудит по телефону с Путиным "раздел активов"

Президент США Дональд Трамп анонсировал еще один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

На встрече с журналистами в воскресенье, 16 марта, Трамп заявил, что считает, что у Штатов налажены отношения с Россией.

"Я думаю, у нас с Россией все хорошо. Посмотрим, сможем ли мы что-то объявить, может быть, ко вторнику", — добавил он, заявив, что есть "очень хорошие шансы" на сделку.

На вопрос о том, каких уступок он хотел бы добиться от Путина, Трамп ответил, что большая часть обсуждения будет посвящена территориям.

"Мы будем говорить о земле, мы будем говорить об электростанциях — это, знаете ли, большой вопрос", - заявил глава США, добавив, что речь пойдет и о "разделе определенных активов".

Напомним, предыдущий телефонный разговор Трампа и Путина состоялся в середине февраля. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

Позже Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир.

А на прошлой неделе Трамп опубликовал пост, заявив об "очень хороших и продуктивных переговорах" с российским президентом.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится", - написал Трамп.

Белом дому пришлось разъяснить, что Трамп не имел в виду личные переговоры с Путиным, а имел ввиду встречу главы РФ и представителя президента США Уиткоффа.