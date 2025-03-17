Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп заявил, что обсудит по телефону с Путиным "раздел активов"

Опубликовано:

Дональд Трамп выступает с обращением к Конгрессу
Дональд Трамп выступает с обращением к Конгрессу. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп анонсировал еще один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

На встрече с журналистами в воскресенье, 16 марта, Трамп заявил, что считает, что у Штатов налажены отношения с Россией.

"Я думаю, у нас с Россией все хорошо. Посмотрим, сможем ли мы что-то объявить, может быть, ко вторнику", — добавил он, заявив, что есть "очень хорошие шансы" на сделку.

На вопрос о том, каких уступок он хотел бы добиться от Путина, Трамп ответил, что большая часть обсуждения будет посвящена территориям.

"Мы будем говорить о земле, мы будем говорить об электростанциях — это, знаете ли, большой вопрос", - заявил глава США, добавив, что речь пойдет и о "разделе определенных активов".

Напомним, предыдущий телефонный разговор Трампа и Путина состоялся в середине февраля. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

Позже Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир.

А на прошлой неделе Трамп опубликовал пост, заявив об "очень хороших и продуктивных переговорах" с российским президентом.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится", - написал Трамп.

Белом дому пришлось разъяснить, что Трамп не имел в виду личные переговоры с Путиным, а имел ввиду встречу главы РФ и представителя президента США Уиткоффа.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2228589-tramp-zayavil-chto-obsudit-po-telefonu-s-putinym-razdel-aktivov/