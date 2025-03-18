"Усилить давление на Россию" планируют ЕС и Великобритания

Представители Евросоюза и правительства Великобритании соберутся в Лондоне, чтобы обсудить "пути усиления давления на Россию и обеспечения мира в Украине", передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщили в британском правительстве, в Лондон прибудет верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Предстоящие переговоры в пресс-релизе названы "частью новой эры отношений между Великобританией и ЕС". Они будут посвящены "координации сотрудничества по Украине и обсуждению усилий по наращиванию экономического давления и обеспечению того, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она наносит Украине, а также активизации действий против гибридных угроз, таких как кибератаки, вмешательство в выборы и безудержная российская дезинформация", уточняет Лондон.

Кроме того, глава британского МИД Дэвид Лэмми и Кая Каллас рассмотрят вопросы "увеличения расходов на оборону в Европе, в том числе с помощью инновационных инициатив, и повышения боеготовности в поддержку НАТО", говорится в документе.

"Европейская безопасность начинается в Украине. Великобритания и ЕС едины в своей решимости поддержать Украину военной мощью, необходимой ей для противостояния незаконному вторжению России и обеспечения прочного мира", - заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Британское правительство также приводит цифры текущих результатов давления на Россию: совместными усилиями Великобритании и Евросоюза по введению санкций в отношении РФ ее экономика лишилась 450 млрд долларов (410 млрд евро) с февраля 2022 года.

Кроме того, в рамках британской программы Interflex и военно-консультативной миссии ЕС в Украине было обучено более 120 тысяч украинских солдат, пишет издание.

Напомним, ранее усилить давление на Путина призывал глава Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что российский лидер "не говорит "нет" напрямую, но делает так, что все затягивается или принятие нормальных решений становится невозможным".

Речь шла о 30-дневном перемирии, на которое ранее согласилась Украина. Глава РФ заявил, что Россия тоже готова к перемирию, но "есть нюансы".

Сегодня Трамп и Путин планируют поговорить по телефону и обсудить условия перемирия в Украине. Трамп ранее заявлял, что "многие элементы окончательного соглашения (о перемирии - прим. ред.) уже согласованы, но многое еще предстоит сделать".