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США не исключили новые санкции, если беседа Путина и Трампа будет неудачной

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Надпись "Санкции"
Санкции. Иллюстративное фото: CatLane/Getty Images

США могут ввести новые санкции, если переговоры с Россией о перемирии будут неудачными, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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"Конечно, он (Трамп — прим. ред.) готов сделать это (ввести санкции — прим. ред.), если это необходимо. Мне нечего сообщить, и я никогда не буду опережать президента в таком серьезном решении", — сказала она, отвечая на вопрос, будут ли введены ограничения, если разговор президентов Трампа и Путина, который планируется на 18 марта, пойдет не так, как надеются в США.

Ранее Трамп подтвердил, что собирается позвонить Путину.

"Мы будем говорить о земле, мы будем говорить об электростанциях — это, знаете ли, большой вопрос", - заявил глава США, добавив, что речь пойдет и о "разделе определенных активов".

Позже Трамп раскрыл детали будущего разговора. Он заявил, что элементы окончательного соглашения (о перемирии в Украине - прим. ред.) уже согласованы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков днем подтвердил, что разговор состоится 18 марта.

Напомним, предыдущий телефонный разговор Трампа и Путина состоялся в середине февраля. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

Позже Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир.

А на прошлой неделе Трамп опубликовал пост, заявив об "очень хороших и продуктивных переговорах" с российским президентом.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится", - написал Трамп.

Белом дому пришлось разъяснить, что Трамп не имел в виду личные переговоры с Путиным, а имел в виду встречу главы РФ и представителя президента США Уиткоффа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2228841-ssha-ne-isklyuchili-novye-sankcii-esli-beseda-putina-i-trampa-budet-neudachnoy/