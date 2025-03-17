"Приятно вернуться домой": Павел Дуров поблагодарил судей и адвокатов

Павел Дуров опубликовал первый пост после своего отбытия из Франции - бизнесмен поблагодарил следственных судей и своих адвокатов, передает NUR.KZ.

В публикации в своем канале основатель Telegram упомянул, что расследование продолжается.

"Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведенных во Франции из-за расследования, связанного с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но приятно вернуться домой.

Я хочу поблагодарить следственных судей за то, что они позволили этому случиться, а также моих адвокатов и команду за их неустанные усилия, чтобы продемонстрировать, что в вопросах модерации, сотрудничества и борьбы с преступностью Telegram на протяжении многих лет не только соблюдал, но и превосходил свои юридические обязательства.

Я также глубоко благодарен миллионам людей по всему миру, которые оказали мне поддержку в ходе этого неожиданного путешествия - это много для меня значило. Нет ничего, что наше миллиардное сообщество не смогло бы преодолеть", - написал Павел Дуров.

Напомним, 15 марта стало известно, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров уехал из Франции. По информации местных СМИ, его отъезд был осуществлен с разрешения судебных органов.

Арест Дурова во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа прошлого года. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

После задержания команда мессенджера выступила с заявлением. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

26 августа прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди них: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Позже стало известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции зачастую занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.

6 сентября Дуров впервые вышел на связь после задержания в аэропорту во Франции - он опубликовал пост на своем канале. Бизнесмен поблагодарил всех за поддержку и любовь и рассказал о своем видении сложившейся ситуации.

После освобождения Дурова из-под ареста стало известно, что Telegram обновил политику модерации: в мессенджере появилась возможность сообщать модераторам о "незаконном контенте" в чатах и частных группах.

Позже французское СМИ заявило, что компания Telegram после ареста Павла Дурова начала отвечать на юридические запросы властей Франции, предоставив полиции материалы по запросам в рамках нескольких уголовных дел.