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Саудовская Аравия намерена "инвестировать в Украину" после визита Зеленского

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Владимир Зеленский и Мухаммед бин Салман
Владимир Зеленский и Мухаммед бин Салман. Фото: сайт президента Украины

Стали известны результаты переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, передает NUR.KZ.

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По данным, опубликованным на официальном сайте президента Украины, Зеленский отметил усилия Саудовской Аравии в организации встречи с делегацией США.

"Президент подчеркнул, что Украина хочет как можно быстрее достичь мира и настроена на конструктивный диалог. На встрече Владимир Зеленский и Мухаммад бин Салман Аль Сауд, в частности, обсудили возможное посредничество Саудовской Аравии в освобождении военных и гражданских пленных и возвращении депортированных детей, а также перспективы усиления работы в этом направлении", - сказано в релизе украинской стороны.

Также отмечается, что они обменялись мнениями относительно форматов гарантий безопасности и того, какими они должны быть для Украины, чтобы" война не вернулась снова".

"Кроме того, Украина заинтересована в активизации сотрудничества в торгово-экономической и энергетической отраслях, а также в инвестициях Саудовской Аравии и ее участии в восстановлении нашей страны. Наследный принц подтвердил намерения инвестировать в Украину и ее будущее", - сказано в сообщении.

При этом, на сайте Министерства иностранных дел Саудовской Аравии сказано, что стороны "подтвердили свою решимость укреплять инвестиционные отношения" путем создания перспективных инвестиционных и экономических партнерств, включая энергетический сектор, пищевую промышленность и инфраструктуру.

"Они рассмотрели усилия по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине. Саудовская сторона выразила надежду, что эти усилия будут успешными в прекращении войны в соответствии с международным правом и Уставом ООН", - отметили в МИД Саудовской Аравии.

Напомним, на прошлой неделе переговоры делегаций анонсировало министерство иностранных дел Саудовской Аравии. А сегодня в Джидде началась встреча украинской и американской делегаций.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что это - первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Также предположила, о чем могут говорить участники встречи.

28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227131-saudovskaya-araviya-namerena-investirovat-v-ukrainu-posle-vizita-zelenskogo/