Перемирие, уступки, военная помощь. Что будут обсуждать делегации Украины и США в Саудовской Аравии

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии пройдут переговоры между представителями Украины и США. Это будет первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Что будет обсуждаться на этих переговорах и какого итога ждут их участники?

В понедельник Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, однако в переговорах во вторник он участвовать не будет.

Зеленский отметил, что надеется на результаты встречи с американской делегацией «как в плане приближения мира, так и в плане дальнейшей поддержки» со стороны Вашингтона.

В состав украинской делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

С американской стороны во встрече примут участие те же люди, что в феврале встречались в Эр-Рияде с представителями России — госсекретарь США Марко Рубио, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Что будет обсуждаться на переговорах?

«С нашей стороны будет четкое настроение на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру с первой же секунды. На столе совершенно реалистичные предложения. Главное — двигаться быстро и результативно», — заявил Зеленский в минувшую субботу.

Спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на прошлой неделе говорил, что на переговорах в Саудовской Аравии будут обсуждаться основы сделки по урегулированию конфликта и возможное перемирие с Россией.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, США в ходе переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии планируют выяснить, готов ли Киев пойти на уступки России для прекращения войны.

Американская делегация также будет «следить за признаками того, что украинцы серьезно настроены на улучшение отношений» с администрацией Дональда Трампа после перепалки в Белом доме, сказал один из собеседников агентства.

«Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на компромисс"», — сказал Reuters один из американских чиновников.

«Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире, — заявил другой источник. — Если их интересуют только границы 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит».

Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами по пути в Джидду подтвердил, что во время консультаций его делегация попытается понять, на какие уступки готов пойти Киев ради мира.

По его словам, обеим сторонам придется пойти на уступки, возможно, территориальные.

«Я не собираюсь ставить никаких условий относительно того, что они должны или обязаны сделать. Мы хотим послушать, как далеко они готовы пойти, и сравнить это с тем, чего хотят россияне, а затем увидеть, насколько мы далеки друг от друга», — сказал Рубио.

Он добавил, что обеим сторонам необходимо осознать, что военного решения конфликта не существует, и он может быть урегулирован только дипломатическим путем.

Газета Financial Times писала, что Украина на переговорах с США может предложить частичное прекращение огня с Россией. Оно, по словам источников издания, будет предусматривать запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море.

Агентство AFP также цитировало украинского чиновника, который сказал, что на переговорах Киев предложит прекращение огня в небе и на море, поскольку такое перемирие «легко установить и контролировать».

Украина рассчитывает, что ход переговоров побудит Вашингтон отменить свое решение о приостановке обмена разведданными и поставок вооружений, пишет издание.

Марко Рубио также заявил, что итоги встречи в Саудовской Аравии будут иметь ключевое значение для возобновления военной помощи Украине.

«Я думаю, если мы завершим встречу с хорошим результатом и сможем доложить президенту, тогда, я думаю, будут приняты решения в отношении паузы [в предоставлении помощи]», — цитирует госсекретаря CNN.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обнародовал свои предложения о поэтапном перемирии, которое, по его словам, могло бы стать первым шагом к долгосрочному миру.

«Первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры — и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое», — заявил он 4 марта.

Кроме того, по данным СМИ, украинская сторона может заявить о готовности подписать соглашение о добыче полезных ископаемых. Подписание документа сорвалось после перепалки в Белом доме.

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, отвечая на вопрос Fox News, выразил надежду, что соглашение может быть подписано в ходе встреч на этой неделе. Владимир Зеленский ранее заявлял, что по-прежнему готов подписать документ.

Уиткофф сообщил, что среди вопросов, которые будут обсуждаться в Саудовской Аравии, — «протоколы безопасности» для украинцев.

Он также сказал, что США не прекращали передачу разведывательных данных, «необходимых украинцам в каких-либо оборонительных целях».

Дональд Трамп накануне заявлял, что США «почти возобновили» обмен разведданными с Киевом.

Что говорит Россия?

Россия, которая имеет преимущество в воздушной силе и постоянно наносит массированные удары дронами и ракетами по украинской территории, ранее отвергала идею временного перемирия, заявляя, что это лишь попытка выиграть время.

«Нам нужен действительно устойчивый мир, а не некие паузы, не некие временные передышки, перемирия, которые противник хочет взять для перевооружения. Нужны юридически обязывающие договоренности и механизмы», — говорила в начале марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Москве утверждают, что переговоры России и США на этой неделе не запланированы.

При этом Bloomberg сообщает со ссылкой на анонимные информированные источники, что спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на неделе отправится в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Телекомпания CNN ранее также утверждала, что представители администрации Дональда Трампа на этой неделе проведут встречи не только с украинскими, но и с российскими чиновниками.

Дональд Трамп ранее заявил, что в Саудовской Аравии пройдут «различные переговоры», и по их итогам он рассчитывает на «большой прогресс» в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Первый раунд российско-американских переговоров в Саудовской Аравии состоялся 18 февраля. Российскую сторону на них представляли глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию входили Марко Рубио, Майк Уолтц и Стив Уиткофф.

Зеленский тогда заявлял, что Украина не примет никаких соглашений, принятых без участия Киева.

Анализ: Между прекращением огня и мирным соглашением большая пропасть

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер:

На этой неделе многое зависит от перспективы заключения «рамочного» соглашения о прекращении огня на переговорах между высокопоставленными представителями США и Украины.

Это относительно легкая часть.

Президенту Зеленскому пришлось отказаться от своего недавнего заявления о том, что до окончания войны еще далеко, после того как это привело в ярость президента Трампа.

Вместо этого он делает все, что в его силах, заявляя о желании мира, поскольку Украина отчаянно нуждается в восстановлении военной и разведывательной помощи от Вашингтона. По его мнению, это имеет решающее значение для предотвращения дальнейших наступательных действий России.

Но затем начинается сложная часть.

Россия и Украина все еще очень далеки друг от друга в вопросе о том, на что они согласны в рамках окончательного мирного соглашения.

Москва, насколько нам известно, существенно не смягчала свои первоначальные требования с начала полномасштабной войны.

Она ожидает, что Киев навсегда откажется от всех четырех областей, которые Россия оккупировала, включая территории, находящиеся сейчас в руках Украины.

Она ожидает постоянного вето на вступление Украины в НАТО или ЕС и хочет, чтобы в Киеве было сговорчивое, пророссийское правительство.

Другими словами, Москва ожидает капитуляции.