Зеленский извинился перед Трампом, заявил спецпосланник главы США

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что после перепалки в Белом доме президент Украины Зеленский извинился перед Трампом в личном письме, передает NUR.KZ со ссылкой на The Hill.

С таким заявлением Уиткофф выступил в эфире телеканала Fox News.

"Зеленский направил письмо президенту. Он извинился за весь этот инцидент, который произошел в Овальном кабинете. Я думаю, что это был важный шаг, и было много обсуждений между нашими командами, украинцами и европейцами", — заявил Уиткофф.

Письмо Зеленского Трампу он назвал прогрессом в отношениях двух стран.

Говоря о грядущих переговорах Украины и США в Саудовской Аравии, спецпосланник Трампа сообщил, что делегациям нужно обсудить протоколы безопасности для украинцев, территориальные вопросы и "план выгодности".

"Это не сложные вещи, их просто... нужно выложить на стол, и каждый должен открыто заявить о своих ожиданиях, а затем мы сможем начать обсуждать, как нам достичь компромисса", — заключил он.

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.

Зеленский в соцсетях прокомментировал ситуацию, заявив, что "встреча пошла не по плану". Он заявил, что готов "работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира".

Позже Трамп, выступая перед Конгрессом, заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам по заключению мира с Россией.