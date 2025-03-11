Госсекретарь США заявил, что Украина должна уступить территории России ради перемирия

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется уступить территории, оккупированные Россией с 2014 года, в рамках соглашения о перемирии, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Рубио выступил с речью перед поездкой в Саудовскую Аравию на переговоры с украинской делегацией.

"Самое главное, с чем мы должны уйти с переговоров, — это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и россиянам придется пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его каким-либо образом", — заявил Рубио журналистам.

Он отказался представить план потенциального соглашения, но ясно дал понять, что уступки с обеих сторон будут иметь решающее значение для переговоров.

"Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует. Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить русских вернуться к тому, где они были в 2014 году", - пояснил госсекретарь США.

Рубио добавил, что в будущих переговорах с Москвой крайне важно определить, на какие уступки готова пойти Россия.

"Мы не знаем, насколько они на самом деле далеки друг от друга", — сказал Рубио.

Глава Госдепартамента США также проинформировал, что Штаты по-прежнему предоставляют Киеву информацию, которая позволяет ему защищаться от российских атак.

Рубио полагает, что на встрече будет обсуждено в том числе возобновление военной помощи Киеву. Позиция США по этому вопросу может измениться, если они поверят, что Украина серьезно настроена на мир.

"Я могу вас заверить, мы не будем оказывать военную помощь русским", — заверил в конце Рубио.

Напомним, 11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии пройдут переговоры между представителями Украины и США. Это будет первая официальная встреча Киева и Вашингтона после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.

Что будет обсуждаться на этих переговорах и какого итога ждут их участники, ранее подробно рассказывала Русская служба BBC.