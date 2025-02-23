Названа дата второго раунда переговоров США и России по ситуации в Украине

Президент США Дональд Трамп назвал дату второго этапа переговоров России и США по урегулированию ситуации в Украине - встреча состоится на следующей неделе.

Как пишет Euronews, Трамп сообщил, что переговоры состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля, через неделю после первого раунда.

Издание напоминает, после первой встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обе стороны в целом договорились о достижении трех целей:

восстановить штатное расписание своих посольств в Вашингтоне и Москве;

создать группу высокого уровня для поддержки мирных переговоров по Украине;

изучить возможности более тесных отношений и экономического сотрудничества.

Между тем пресс-секретарь Белого дома США Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что Трамп уверен - войну между Россией и Украиной удастся завершить "на неделе", передает The Hill.

"Президент и его команда сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент абсолютно уверен, что мы сможем сделать это на неделе", - заявила Ливитт.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одно встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

При этом Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результаты переговоров, поскольку украинская сторона в них не участвовала.

"Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - пояснил Зеленский.