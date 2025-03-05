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Новости русской службы Би-би-си

Контроль над ключевыми портами вокруг Панамского канала получат американцы

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Панамский канал
Панамский канал. Иллюстративное фото: Martin Bernetti/AFP via Getty Images

На фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа гонконгский холдинг Hutchison заявил, что принял решение передать контроль над двумя основными портами в районе Панамского канала американскому консорциуму.

Компания CK Hutchison Holdings заявила, что продаст 90-процентную долю в Panama Ports Company, которая управляет портами «Бальбоа» и «Кристобаль» по обе стороны канала, консорциуму во главе с американской инвестиционной компанией BlackRock.

В соответствии с условиями сделки, сумма которой превышает 14 млрд долларов, американцы также получат контроль над 80% активов дочерних компаний Hutchison, которые управляют 43 портами и инфраструктурой в 23 странах, в том числе в Британии, Германии, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

По мнению аналитиков, решение передать контроль над основными портами могло быть принято под давлением новой американской администрации. В первые дни своего президентства Дональд Трамп бездоказательно заявлял, что канал контролирует Китай, и угрожал вернуть его под контроль США.

Трамп даже не исключил возможности силового захвата, что вызвало гневную реакцию властей Панамы и местных жителей, которые вышли на акции протеста.

В совместном пресс-релизе продавцов и покупателей говорится, что сделка не связана с политикой.

«Я хотел бы подчеркнуть, что сделка носит исключительно коммерческий характер и совершенно не связана с недавними политическими новостями, касающимися панамских портов», — заявил один из руководителей Hutchison Фрэнк Сикст.

Правительство Панамы заявило, что не имеет никакого отношения к сделке.

«Это глобальная сделка между частными компаниями, руководствующимися взаимными интересами», — говорится в заявлении панамских властей, которое цитирует AFP.

«Hutchison, судя по всему, прочитали знаки, что для них, как и для Панамы, было бы стратегически правильнее преследовать свои интересы в других местах», — цитирует Bloomberg профессора Военного колледжа армии США Эвана Эллиса.

По мнению другого эксперта, директора департамента Латинской Америки в Eurasia Group Рисы Грейс-Таргоу, эта сделка значительно облегчает задачу президенту панамы Хосе Раулю Мулино, который должен был как-то реагировать на угрозы Трампа о захвате канала.

Теперь, по мнению Грейс-Таргоу, ему не придется искать китайский след, на чем настаивал Трамп.

Bloomberg утверждает со ссылкой на свои источники, что администрация США и Конгресс уже проинформированы о сделке, но комментариев американских властей пока нет.

Панамский канал был построен в основном на деньги США и официально открыт в 1920 году. Долгие годы он находился под американским контролем, но в 1999-м Вашингтон передал полное управлением каналом Панаме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225517-kontrol-nad-klyuchevymi-portami-vokrug-panamskogo-kanala-poluchat-amerikancy/

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