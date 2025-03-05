Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Мы добились большего за 43 дня, чем другие за 4-8 лет": Трамп рассказал об успехах своей администрации

Опубликовано:

Дональд Трамп выступает с обращением к Конгрессу
Дональд Трамп выступает с обращением к Конгрессу. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Дональд Трамп в выступлении перед Конгрессом заявил, что его администрация приняла США в состоянии "экономической катастрофы", и за 43 дня она сделала намного больше, чем предыдущие, передает NUR.KZ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после президентства Джо Байдена его администрация приняла страну в плачевном состоянии, в состоянии "экономической катастрофы". Но теперь, по словам американского президента, страна находится на пути к беспрецедентному росту.

"Мы унаследовали от прошлой администрации экономическую катастрофу и инфляционный кошмар. Их политика привела к росту цен на энергоресурсы, продукты питания и к потере контроля над базовыми потребностями миллионов американцев", - заявил Дональд Трамп.

Отмечается, что команда Трампа якобы уже предприняла решительные шаги для исправления экономической ситуации в стране.

"Мы добились большего за 43 дня, чем другие администрации за 4 или 8 лет. Америка вернула себе уверенность, экономический рост набирает обороты. Впереди нас ждет величайший подъем в истории страны", - добавил он.

В своем выступлении Трамп также сообщил, что с момента вступления в должность им подписано порядка 100 указов.

"За последние шесть недель я подписал около 100 исполнительных указов и предпринял более 400 исполнительных действий, что является рекордом по восстановлению здравого смысла, безопасности, оптимизма и благосостояния во всей нашей замечательной стране", - сказал Трамп.

Отметим, что ранее Дональд Трамп уже заявлял, что бывший глава Белого дома Джо Байден не требовал денег от Европы на Украину, а "попросту раздавал средства" США.

Напомним, ранее Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.

В своей инаугурационной речи он заявлял, что намерен в ходе своего президентства сконцентрироваться на проблемах США и проводить внешнюю политику под лозунгом "Америка прежде всего".

Трамп также заявлял, что отменит все "радикальные и глупые указы администрации Байдена".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225532-my-dobilis-bolshego-za-43-dnya-chem-drugie-za-4-8-let-tramp-o-stroitelstve-luchshey-ekonomiki-ssha/