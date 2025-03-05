"Мы добились большего за 43 дня, чем другие за 4-8 лет": Трамп рассказал об успехах своей администрации
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Дональд Трамп в выступлении перед Конгрессом заявил, что его администрация приняла США в состоянии "экономической катастрофы", и за 43 дня она сделала намного больше, чем предыдущие, передает NUR.KZ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что после президентства Джо Байдена его администрация приняла страну в плачевном состоянии, в состоянии "экономической катастрофы". Но теперь, по словам американского президента, страна находится на пути к беспрецедентному росту.
"Мы унаследовали от прошлой администрации экономическую катастрофу и инфляционный кошмар. Их политика привела к росту цен на энергоресурсы, продукты питания и к потере контроля над базовыми потребностями миллионов американцев", - заявил Дональд Трамп.
Отмечается, что команда Трампа якобы уже предприняла решительные шаги для исправления экономической ситуации в стране.
"Мы добились большего за 43 дня, чем другие администрации за 4 или 8 лет. Америка вернула себе уверенность, экономический рост набирает обороты. Впереди нас ждет величайший подъем в истории страны", - добавил он.
В своем выступлении Трамп также сообщил, что с момента вступления в должность им подписано порядка 100 указов.
"За последние шесть недель я подписал около 100 исполнительных указов и предпринял более 400 исполнительных действий, что является рекордом по восстановлению здравого смысла, безопасности, оптимизма и благосостояния во всей нашей замечательной стране", - сказал Трамп.
Отметим, что ранее Дональд Трамп уже заявлял, что бывший глава Белого дома Джо Байден не требовал денег от Европы на Украину, а "попросту раздавал средства" США.
Напомним, ранее Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.
В своей инаугурационной речи он заявлял, что намерен в ходе своего президентства сконцентрироваться на проблемах США и проводить внешнюю политику под лозунгом "Америка прежде всего".
Трамп также заявлял, что отменит все "радикальные и глупые указы администрации Байдена".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225532-my-dobilis-bolshego-za-43-dnya-chem-drugie-za-4-8-let-tramp-o-stroitelstve-luchshey-ekonomiki-ssha/