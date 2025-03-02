Британия, Франция и Украина готовят мирный план после перепалки Зеленского и Трампа. Лидеры Европы обсуждают ситуацию в Лондоне

Перед началом саммита европейских государств по ситуации в Украине британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной "над планом прекращения боевых действий", а затем обсудят его с Соединенными Штатами.

Лондонский саммит с участием лидеров крупнейших европейских государств проходит через два дня после публичной ссоры президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме.

Ожидается, что лидеры Европы будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины и шаги к прекращению войны на фоне угрозы прекращения военной помощи Киеву со стороны США и резкого похолодания отношений между Киевом и Вашингтоном.

Стармер сказал в интервью Би-би-си, что его "главная цель" сейчас — стать "мостом" между Зеленским и Трампом.

Премьер-министр рассказал, что вскоре после перепалки в Овальном кабинете Белого дома он позвонил как президенту США, так и Украины. "Моя реакция была такой: мы должны навести мосты, мы должны найти способ, как работать вместе. Потому что в конце концов у нас было три года кровавого конфликта, и нам нужно достичь прочного мира", — сказал Стармер.

Как подчеркнул Стармер, он "ясно осознает", что Трамп "хочет прочного мира", ответив "да" на прямой вопрос, верит ли он, что нынешнему президенту США можно доверять.

Он также отметил, что Зеленскому доверять можно, но президенту России Владимиру Путину — нет, и именно поэтому США должны предоставить гарантии безопасности для любой мирной сделки.

Главным камнем преткновения на переговорах между США и Украиной стали именно гарантии безопасности, на которых настаивал Зеленский.

Трамп пока отказывается предусмотреть какие-либо конкретные меры по сдерживанию России в случае, если она нарушит предполагаемое соглашение о прекращении огня.

Американский президент настаивал, что если Украина согласится подписать с США соглашение о совместной разработке природных ресурсов, это приведет на украинскую территорию американские компании — и тогда Кремль не осмелится нарушить договор. Киев и другие страны Запада такие доводы не убеждают.

"Я совершенно определенно выступаю за то, что должна быть сделка, нужно прекратить боевые действия, а затем это соглашение необходимо защитить, потому что самый худший из всех возможных сценариев — это временная пауза, а затем Путин придет снова", — сказал Стармер Би-би-си.

Россия против "коалиции желающих"

Ожидается, что одной из главных тем лондонского саммита станет вопрос возможной отправки в Украину европейских миротворцев.

Ранее Великобритания и Франция выражали готовность направить на фронт войска, однако просили содействия Соединенных Штатов. О важности американских гарантий в воскресенье утром заявил и Стармер.

После провала переговоров Зеленского с Трампом европейские страны готовы взять на себя инициативу, дал понять британский премьер во время интервью Би-би-си в воскресенье утром.

"Великобритания, а также Франция и, возможно, одна или две другие стороны, вместе с Украиной будут работать над планом прекращения военных действий, а затем мы обсудим этот план с Соединенными Штатами", — заявил Стармер.

При этом премьер-министр заявил, что европейские гарантии безопасности должны быть предоставлены "коалицией желающих".

Россия продолжает категорически возражать против отправки в Украину европейских войск — о чем в воскресенье утром снова сказал глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, появление европейских миротворцев в Украине будет означать, что для России не исчезнут "первопричины кризиса".

Лавров сказал, что для российской стороны "дискуссия в Европе о миротворцах для Украины — это наглость, продолжение "науськивания" Киева на войну против России".

"На Западе не могут объяснить, что будет с территорией Украины и русским языком, если ее возьмут под контроль европейские миротворцы", — также сказал он (все цитаты по агентству ТАСС).

Кто приехал на саммит

Ожидается, что в саммите примут участие Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

На встрече также будут присутствовать лидеры Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии, а также министр иностранных дел Турции.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил перед вылетом на саммит в Лондон, что Украина может рассчитывать на поддержку его страны без каких-либо дополнительных условий.

Существует "определенная дилемма" в том, что позиция США по Украине "не столь однозначна, как наша", сказал Туск. "Но мы должны эту дилемму преодолеть", — добавил он, подчеркнув, что сейчас у Польши "прекрасные отношения с США" и она будет "укреплять" их в дальнейшем.

Польша при этом стоит на стороне Украины "без каких-либо "но", заявил Туск.

Он также отметил, что во время саммита предложит увеличить численность европейских войск на восточном фланге ЕС — в Финляндии, странах Балтии и Польше.

На саммит также приглашены генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Совета ЕС Антониу Кошта.

"Я направляюсь в Лондон, чтобы подчеркнуть постоянную поддержку Украины со стороны Европы, которая может привести к справедливому и прочному миру в Украине, — говорится в сообщении Урсулы фон дер Ляйен в сети X. — Путь к миру — это сила. Слабость порождает еще большую войну. Мы будем поддерживать Украину, одновременно усиливая европейскую оборону».

В первой половине дня Стармер принял на Даунинг-стрит премьер-министра Италии Джорджу Мелони, а затем отправился на саммит.

Как отмечают обозреватели, Мелони оказалась в щекотливом положении. Она близка к администрации Трампа, и президент США неоднократно выражал ей свою признательность.

Она не присоединилась к другим лидерам ЕС, выразившим в соцсетях поддержку Зеленскому после его размолвки с Трампом. Но с момента прихода к власти в 2022 году Мелони последовательно поддерживала Украину в борьбе против России.