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Трамп предупредил Украину после конфликта с Зеленским

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/RealDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским заявил, что Украине придется завершить конфликт с Россией, иначе Киеву придется столкнуться с серьезными последствиями, передает РИА Новости.

"Либо вы заканчиваете войну, либо оставляете все, как есть, и смотрите, что произойдет. Пусть они воюют дальше", - сказал президент США.

По его словам, диалог с главой Украины можно возобновить, если тот перестанет критиковать президента России Владимира Путина и четко заявит о стремлении к мирному урегулированию.

Дональд Трамп отметил, что конфликт нужно закончить немедленно, но Владимир Зеленский этого не хочет.

"Он должен сказать: "Я хочу заключить мир". Ему не нужно стоять и говорить про Путина - это, то, сплошной негатив. Он должен сказать: "Я хочу заключить мир. Я не хочу больше вести войну". Его народ умирает. У него нет козырей, поймите это наконец", - заявил президент США.

Он добавил, что Украине не понравится продолжать сражаться без поддержки США. По мнению Трампа, Зеленский переоценил свои позиции, ему нужно заявить о стремлении к миру, а Путин, напротив, желает завершить конфликт.

"Мы не стремимся к десятилетней войне. Мы хотим мира... Он хочет продолжать сражаться, сражаться, сражаться. Мы хотим положить конец смертям", - добавил президент США.

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией. Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом и Зеленским возникла ожесточенная перепалка.

После чего украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом. Президент США посчитал, что глава Украины проявил неуважение. Он заявил, что тот может вернуться, когда будет готов к миру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224665-tramp-predupredil-ukrainu-posle-konflikta-s-zelenskim/