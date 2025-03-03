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О чем договорились в Лондоне европейские лидеры и надел ли Зеленский костюм к королю

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Саммит в Лондоне
Саммит в Лондоне. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Через день после напряженной перепалки в Овальном кабинете Белого дома между президентом Зеленским, президентом США Трампом и вице-президентом Вэнсом украинского лидера тепло принимали в Лондоне.

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Он участвовал в саммите европейских лидеров, организованном премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а после этого встретился с королем Карлом III в резиденции в Сандрингеме.

О чем договорились европейские лидеры

Главной целью саммита было разработать «план, как остановить войну», заявил его организатор, британский премьер Кир Стармер.

Этот план, по его словам, впоследствии обсудят с Соединенными Штатами, а затем будут «воплощать вместе».

Участники встречи договорились о следующих четырех шагах:

  • Продолжать оказывать Украине военную помощь, пока идет война, и усилить экономическое давление на Россию.
  • Любой прочный мир должен обеспечить суверенитет и безопасность Украины, и Украина должна быть за столом переговоров.
  • В случае заключения мирного соглашения европейские лидеры будут стремиться предотвратить любое вторжение России в Украину в будущем.
  • Будет создана «коалиция желающих» для защиты Украины и обеспечения мира в стране.

Кир Стармер также подтвердил обязательство Великобритании поддержать усилия европейских стран «сапогами на земле и самолетами в воздухе». «Европа должна сделать тяжелую работу», — сказал он, напомнив при этом, что соглашение нуждается в поддержке США: «Позвольте мне четко заявить, что мы согласны с Трампом в отношении срочной необходимости установления прочного мира. Теперь нам нужно вместе добиваться этого».

«Я не согласен с тем, что США — ненадежный союзник, нет двух столь тесно связанных друг с другом стран», — сказал премьер, отвечая на вопросы прессы. По его словам, участники саммита исходили из того, что «это план, над которым мы работаем вместе с США и при поддержке США. Именно поэтому я говорил с Трампом вчера вечером».

На пресс-конференции по итогам саммита в Лондоне британский премьер заявил, что на встрече лидеры договорились встретиться снова в ближайшее время, чтобы «сохранить темп действий» и продолжить работу над общим планом.

«Сегодня мы находимся на перепутье истории, — сказал он. — Сейчас не время для лишних разговоров — настало время действовать и объединиться вокруг нового плана по достижению справедливого и прочного мира».

Работать над лучшим, готовиться к худшему

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала прошедший в Лондоне саммит европейских лидеров как «хорошую и откровенную дискуссию».

По ее словам, лидеры обсудили необходимость всеобъемлющих гарантий безопасности Киеву, в том числе предоставление Украине сильной позиции и обеспечение ее средствами для «укрепления и защиты».

По словам главы Еврокомиссии, это касается как экономического выживания, так и военной устойчивости Украины.

Фон дер Ляйен заявила, что «мы должны усилить оборону… мы должны сделать огромный шаг вперед», добавив, что необходим четкий план со стороны Европейского союза и общеевропейский подход.

«Сейчас нам крайне важно увеличить расходы [на безопасность], важно подготовиться к худшему», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она также обратилась из Лондона к президенту США Дональду Трампу, заявив: «Мы готовы вместе с вами защищать демократию, отстаивать принцип верховенства закона, согласно которому нельзя вторгаться к соседу или силой менять границы».

«В наших общих интересах предотвратить будущие войны», — добавила она.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, также участвовавший во встрече, подтвердил, что многие европейские страны увеличат расходы на оборону, и что это должно восстановить «справедливый баланс с США».

В саммите участвовал и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он предложил Турцию в качестве площадки для мирных переговоров между Украиной и Россией.

На саммит не пригласили лидеров балтийских стран. Британский премьер Кир Стармер извинился перед президентами Эстонии, Литвы и Латвии во время видеоконференции, и пообещал, что во время следующих встреч эту ошибку исправят, подчеркнув роль, которую балтийские страны играют в поддержке Украины.

«Европа проснулась». Реакция лидеров на итоги саммита

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в X по окончании прошедшего в Лондоне саммита европейских лидеров: «Европа проснулась». По словам Туска, участники были едины в вопросах помощи Украине, необходимости тесного трансатлантического сотрудничества и укрепления восточной границы.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что «единственное, чего мы абсолютно не можем себе позволить, — это мир [в Украине], который не продлится долго».

«Мы должны быть очень осторожны в оценке того, что предлагается, особенно в ответ на этот ключевой вопрос: может ли этот мир быть нарушен? Потому что, к сожалению, мы видели, как это происходило в прошлом», — сказала глава итальянского правительства.

Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что «трансатлантическое союзничество» в НАТО остается «ключом к безопасности» США, Канады и Европы. По его словам, в последние годы альянс укреплялся «за счет новых членов и расходов на оборону», и это «тот путь, по которому мы будем следовать и в будущем».

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подчеркнул, что Европа «должна взять на себя более значительную роль в обеспечении безопасности континента», и добавил, что «хорошие трансатлантические отношения также необходимы».

К королю без костюма 

После саммита Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом ІІІ. Внимание журналистов снова привлекла его одежда — украинский президент, как и во время визита в США, не надел костюм.

И до, и после спора в Овальном кабинете это привлекало внимание и самого Дональда Трампа, и некоторых журналистов, которые характеризовали это как «неуважение к Овальному кабинету».

Похоже, что у короля Карла III с этим нет проблем, сразу после встречи отметили обозреватели.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224904-o-chem-dogovorilis-v-londone-evropeyskie-lidery-i-nadel-li-zelenskiy-kostyum-k-korolyu/

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