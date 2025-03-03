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"Канада будет там": Трюдо заявил о возможной отправке миротворцев на Украину

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: Drew Angerer/Getty Images

На саммите по вопросам гарантий безопасности для Украины премьер-министр Канады допустил возможность отправки миротворцев, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

"Мы не собираемся опережать дискуссии о том, как сохранить мир, который еще не установился, но Канада будет там и готова сделать то, что необходимо", - сказал Трюдо на конкретный вопрос, сможет ли Канада предоставить миротворцев.

Добавим также, что Джастин Трюдо объявил о введении новых санкций против России, заявление об этом опубликовано на сайте канадского правительства под заголовком "Единодушно поддержим Украину".

Напомним, в начале года премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уходит с поста лидера правящей Либеральной партии, но останется на посту главы правительства до тех пор, пока либералы не выберут себе нового лидера. Его решению об отставке предшествовало падение популярности партии и открытые конфликты с другими ведущими либералами.

Также напомним, накануне, 2 марта, в Лондоне прошел саммит по вопросам гарантий безопасности для Украины. В нем приняли участие премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Канады Джастин Трюдо, Польши Дональд Туск, Италии Джорджия Мелони, Дании Метте Фредериксен, президент Франции Эммануюль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и другие.

Перед началом саммита британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной "над планом прекращения боевых действий", а затем обсудят его с США.

О чем в итоге договорились стороны, читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224934-kanada-budet-tam-tryudo-zayavil-o-vozmozhnoy-otpravke-mirotvorcev-na-ukrainu/