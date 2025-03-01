Зеленский ответил, планирует ли извиняться перед Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с главой США Дональдом Трампом выступил в эфире телеканала Fox News. Издание УНИАН опубликовало ключевые заявления.

Об отношениях с Трампом

Отвечая на вопрос, не планирует ли он извиниться перед Трампом, Зеленский заявил, что не чувствует себя виноватым.

"Я уважаю президента и я уважаю американский народ. Я не думаю, что мы сделали что-то плохое", - сказал он.

В ответ на вопрос, жалеет ли он о перепалке с Трампом и Вэнсом, украинский лидер признал, что "это было не очень". Но вместе с тем он подчеркнул, что его отношения с Трампом должны быть выше отношений двух президентов, потому что "это вопрос отношений народов".

На вопрос, готов ли он сейчас вернуться в Белый дом, Зеленский ответил "Нет".

Об американской помощи Украине

"Я благодарен Трампу и народу США за помощь. Вы помогли нам выжить. Нам будет сложно без поддержки США. Вот почему я здесь", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что не хочет терять "хорошее партнерство с США", но вместе с тем он пожаловался на отсутствие новых пакетов военной помощи.

"При всем уважении мы не видим достаточного объема новой поддержки со стороны Соединенных Штатов", - сказал он.

О стремлении к миру и о гарантиях безопасности

Президент Украины подчеркнул, что украинцам нужен долгосрочный мир, а не прекращение огня, которое нарушит РФ.

"Никто так не хочет завершения войны, как мы, украинцы. [Но] мир - это не просто отсутствие войны", - сказал Зеленский, цитируя президента США Рональда Рейгана.

Украинский лидер отметил, что он не может просто приказать украинцам прекратить сопротивление агрессору.

"Никто не остановится, потому что все боятся, что завтра Путин вернется", - отметил он.

По словам Зеленского, он открыт для дипломатии с Россией, если США предоставят гарантии безопасности Украины.

"Русские пришли в наши дома, все видели на видео, что они делали. Говорить, что Путин - классный парень? Это без нас. Конечно, этого никто не забудет, но мы хотим, чтобы это не повторилось. Поэтому нам нужны гарантии безопасности", - сказал он.

Президент отметил, что Украина по-прежнему готова подписать соглашение по полезным ископаемым. По его мнению, эта сделка может стать первым шагом в направлении американских гарантий.

При этом Зеленский подчеркнул, что Европе тоже нужны определенные гарантии безопасности со стороны США, чтобы европейские миротворческие силы могли разместиться в Украине после окончания войны.

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым.

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка.

В итоге Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом. СМИ писали, что подписание сделки по недрам отменено.

После конфликта Трамп и Зеленский сделали заявления.