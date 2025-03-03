Зеленского спросили, как он планирует "спасать отношения" с США

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после публичной перепалки с Трампом отношения США и Украины все равно продолжатся, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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После лондонского саммита глава Украины ответил на вопросы журналистов. Представители СМИ поинтересовались, как он планирует спасать отношения с США после громкой публичной перепалки, случившейся в пятницу.

"Я думаю, что наши отношения продолжатся. Мы благодарны всем, кто нас поддерживает. Действительно, мы очень благодарны, и двухпартийная поддержка США всегда была на нашей стороне, и я думаю, что на том же уровне поддержка продолжится", - заявил Зеленский.

Он назвал США стратегическим партнером Украины, добавив, что прекращение помощи США Украине не принесет пользы никому, кроме России.

Кроме того, Зеленский заявил, что его Украина по-прежнему готова подписать соглашение с США о редкоземельных металлах.

"Мы были готовы подписать его, и, честно говоря, я считаю, что Соединенные Штаты тоже были бы готовы", — заявил он журналистам в Лондоне.

При этом Зеленский вновь напомнил, что Украина не собирается отказываться от своих территорий, передает Sky News.

"Украина никогда не признает оккупированные Россией территории российской территорией. Для нас это будет временная оккупация. Наши территории и наши ценности не продаются. Наша свобода не продаются. Мы платим высокую цену за то, что Россия втянула нас в это", — отметил Зеленский.

Говоря о гарантиях безопасности, он выразил надежду, что они "удержат Россию от новых агрессивных шагов".

"Я не хочу говорить о подробностях, пока не будут собраны подписи... слишком много всего нужно обдумать", — добавил он.

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.

Позже Зеленский выступил с заявлением, а в Белом доме заявили, что прекратят финансирование военной помощи Украине.

Западные СМИ пишут, что администрация Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от Зеленского для налаживания подорванных отношений.