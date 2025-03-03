Илон Маск раскритиковал европейских лидеров за "шикарные ужины" во время войны в Украине

Американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети Х опубликовал пост, в котором осудил глав стран ЕС и Зеленского за "шикарные ужины", передает NUR.KZ.

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Маск высказался об экстренном съезде лидеров стран ЕС и некоторых других государств в Великобритании по вопросам ситуации в Украине.

"Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?" — написал Маск.

Отметим, что подписчики Маска не оценили его пост. В комментариях пользователи призвали Маска осудить Россию и Путина за войну в Украине, отметим, что никогда не слышали никакой критике со стороны Маска в адрес главы РФ.

Напомним, накануне, 2 марта, в Лондоне прошел саммит по вопросам гарантий безопасности для Украины. В нем приняли участие премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Канады Джастин Трюдо, Польши Дональд Туск, Италии Джорджия Мелони, Дании Метте Фредериксен, президент Франции Эммануюль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и другие.

Перед началом саммита британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной "над планом прекращения боевых действий", а затем обсудят его с США.

О чем в итоге договорились стороны, читайте здесь.