Глава Минторга США назвал условие финансовой помощи Украине

Украина не получит денег, пока ее президент Владимир Зеленский не будет хотеть мира, заявил министр торговли США Говард Латник, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Такое заявление прозвучало в эфире одного из американских телеканалов.

"Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его Соединенных Штатов: «Мы не дадим вам денег, если вы здесь не ради мира", — заявил министр торговли США Говард Латник.

Латник также добавил, что Украина не получит гарантий безопасности от Запада, пока длится ее конфликт с Россией. По его словам, "требования Зеленского были нелепы" и неразумны.

Президент США Дональд Трамп хочет мира, а Зеленский не показал этого, добавил Латник.

О споре Зеленского и Трампа насчет мирного урегулирования, который произошел 28 февраля во время визита украинского лидера в США и привел к срыву подписания соглашения по полезным ископаемым, высказались еще несколько высокопоставленных американских чиновников.

Глава Минфина Скотт Бессент, вместе с Латником работавший над соглашением, заявил, что, по задумке Трампа, сделка должна была "сплотить американский и украинский народы и показать, что между ними нет разногласий". Однако Зеленский "своим поведением взорвал соглашение", заявил Бессент.

Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что после событий на встрече США хотят видеть лидером Украины человека, "который сможет вести с нами дела", "договориться с русскими и положить конец этой войне". Если у Зеленского нет цели прекратить боевые действия, то "возникнет серьезная проблема", добавил Уолтц.

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.

Позже Зеленский выступил с заявлением, а в Белом доме заявили, что прекратят финансирование военной помощи Украине.

Западные СМИ пишут, что администрация Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от Зеленского для налаживания подорванных отношений.