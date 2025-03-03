Трюдо объявил о новых санкциях в отношении России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении новых санкций против России, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт главы канадского правительства.

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Заявление опубликовано под заголовком "Единодушно поддержим Украину".

"На протяжении более трех лет Украина с необычайным мужеством и стойкостью боролась с незаконным, полномасштабным вторжением России. Эта продолжающаяся агрессия является не только нарушением суверенитета Украины, но и прямой атакой на основанный на правилах международный порядок, свободу и демократию во всем мире.

Канада остается непоколебимой в своей поддержке Украины и ее народа, поскольку они продолжают защищать свою независимость", - говорится в заявлении премьера Канады.

Отмечается, что в ходе саммита в Лондоне Трюдо объявил о вводе новых санкций против 10 физических лиц и 21 организации России.

Помимо этого, Трюдо напомнил, что Канада уже выделила на помощь Украине 20 млрд долларов.

Всего под санкциями Канады, как указано в заявлении, находятся более 3 тыс. физических и юридических лиц.

РБК уточняет, что предыдущие санкции Оттава ввела 24 февраля, в годовщину начала военных действий в Украине. Тогда под них попали в частности журналист и телеведущий Владимир Познер, замминистра обороны Анна Цивилева и ее муж, глава Минэнерго Сергей Цивилев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а также олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Напомним, накануне, 2 марта, в Лондоне прошел саммит по вопросам гарантий безопасности для Украины. В нем приняли участие премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Канады Джастин Трюдо, Польши Дональд Туск, Италии Джорджия Мелони, Дании Метте Фредериксен, президент Франции Эммануюль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и другие.

Перед началом саммита британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной "над планом прекращения боевых действий", а затем обсудят его с США.

О чем в итоге договорились стороны, читайте здесь.

К слову, американский миллиардер и соратник Трампа Илон Маск раскритиковал Зеленского и лидеров стран, участвовавших в саммите.

"Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?" — заявил Маск.