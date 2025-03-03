Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трюдо объявил о новых санкциях в отношении России

Опубликовано:

Джастин Трюдо
Джастин Трюдо. Фото: Dave Chan/Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении новых санкций против России, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт главы канадского правительства.

Свежая публикация по теме:
"Канада будет там": Трюдо заявил о возможной отправке миротворцев на Украину

Заявление опубликовано под заголовком "Единодушно поддержим Украину".

"На протяжении более трех лет Украина с необычайным мужеством и стойкостью боролась с незаконным, полномасштабным вторжением России. Эта продолжающаяся агрессия является не только нарушением суверенитета Украины, но и прямой атакой на основанный на правилах международный порядок, свободу и демократию во всем мире.

Канада остается непоколебимой в своей поддержке Украины и ее народа, поскольку они продолжают защищать свою независимость", - говорится в заявлении премьера Канады.

Отмечается, что в ходе саммита в Лондоне Трюдо объявил о вводе новых санкций против 10 физических лиц и 21 организации России.

Помимо этого, Трюдо напомнил, что Канада уже выделила на помощь Украине 20 млрд долларов.

Всего под санкциями Канады, как указано в заявлении, находятся более 3 тыс. физических и юридических лиц.

РБК уточняет, что предыдущие санкции Оттава ввела 24 февраля, в годовщину начала военных действий в Украине. Тогда под них попали в частности журналист и телеведущий Владимир Познер, замминистра обороны Анна Цивилева и ее муж, глава Минэнерго Сергей Цивилев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а также олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Напомним, накануне, 2 марта, в Лондоне прошел саммит по вопросам гарантий безопасности для Украины. В нем приняли участие премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Канады Джастин Трюдо, Польши Дональд Туск, Италии Джорджия Мелони, Дании Метте Фредериксен, президент Франции Эммануюль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и другие.

Перед началом саммита британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной "над планом прекращения боевых действий", а затем обсудят его с США.

О чем в итоге договорились стороны, читайте здесь.

К слову, американский миллиардер и соратник Трампа Илон Маск раскритиковал Зеленского и лидеров стран, участвовавших в саммите.

"Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?" — заявил Маск.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224919-tryudo-obyavil-o-novyh-sankciyah-v-otnoshenii-rossii/