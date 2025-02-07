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Крушение самолета близ Актау: родным погибших казахстанцев вручили ключи от квартир

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Меценат вручил ключи
Меценат вручил ключи. Фото: пресс-служба посольства РК в Азербайджане

В Актау прошел поминальный обед в память о погибших при крушении самолета AZAL - в ходе него азербайджанский бизнесмен вручил ключи от пяти квартир близким погибших, передает NUR.KZ со ссылкой на посольство РК в Азербайджане.

7 февраля в Актау состоялся поминальный обед в память о погибших в авиакатастрофе самолета Азербайджанских авиалиний, произошедшей 25 декабря 2024 года. Мероприятие организовали посольство Казахстана в Азербайджане и акимат Мангистауской области.

Аким Мангистауской Нурдаулет Килыбай выразил соболезнования близким погибших и отметил, что по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была создана правительственная комиссия по устранению последствий авиакатастрофы и установлению ее причин, оказанию помощи пострадавшим.

Килыбай еще раз поблагодарил спасателей, медиков и всех неравнодушных казахстанцев.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подчеркнул, что сегодня отношения между Казахстаном и Азербайджаном приобрели поистине союзнический характер. Он отметил, что, расположившись на восточном и западном берегах Каспийского моря, Казахстан и Азербайджан являются важными игроками тюркского мира, а также ключевыми звеньями евразийской транспортно-логистической архитектуры.

Байель напомнил слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что дружба и братство между нашими странами после трагедии стали еще крепче.

Он отметил, что казахстанская сторона с благодарностью восприняла предложение азербайджанского бизнесмена Амиля Юсифова оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе. В свою очередь азербайджанский предприниматель подчеркнул, что успешно занимается бизнесом в Казахстане и считает своим долгом оказать поддержку братскому народу.

В ходе мероприятия он вручил близким погибших казахстанцев ключи от пяти двухкомнатных квартир в новом жилом комплексе в Алматы. Кроме того, меценат также подарил три новых автомобиля Департаменту по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, больнице и станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау.

Близкие погибших и сотрудники учреждений, участвовавших в оказании помощи пострадавшим, поблагодарили азербайджанского предпринимателя.

Аким области также выразил благодарность от имени общественности Мангистауской области и подчеркнул, что мероприятие стало еще одним образцом казахско-азербайджанской дружбы.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2218893-krushenie-samoleta-bliz-aktau-rodnym-pogibshih-kazahstancev-vruchili-klyuchi-ot-kvartir/