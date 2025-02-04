В Минтрансе Азербайджана высказались о предварительном отчете о крушении самолета близ Актау

В министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана высказались о предварительном отчете о крушении самолета близ Актау, передает Report.az.

По информации издания в ведомстве заявили:

1. Пассажирский самолет "Embraer 190-100 IGW", зарегистрированный под номером 4K-AZ65 и принадлежащий ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший регулярный рейс J2-8243 из города Баку в Грозный, с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полетов состоянии;

2. Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии;

3. Во время выполнения полета в воздушном пространстве РФ, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS;

4. Из-за неблагоприятных погодных условий над Грозным самолет не смог совершить второй заход на посадку, после чего капитан принял решение вернуться в Баку. После принятия этого решения над Грозным, в CVR были зафиксированы два внешних звука с интервалом в 24 секунды;

5. Сопоставление данных CVR и FDR показало, что через 4 секунды после первого внешнего звука вышла из строя 3-я гидравлическая система, через 6 секунд – 1-я гидравлическая система, а через 21 секунду – 2-я гидравлическая система;

6. Были обнаружены многочисленные глухие и сквозные повреждения в фюзеляже, зафиксированные посредством фотографий и видеозаписей. Данные повреждения были обнаружены в задней части фюзеляжа, подавляющее большинство из которых было на вертикальном и горизонтальном стабилизаторах, а также левом крыле и левом двигателе;

7. Предоставлена информация о том, что обнаруженные повреждения в фюзеляже воздушного судна образовались в результате воздействия внешних объектов. В предварительном отчете не содержится информации о наличии каких-либо фактов, указывающих на столкновение воздушного судна с птицами;

8. Обнаруженные в глухих повреждениях фюзеляжа посторонние объекты, не принадлежащие воздушному судну, были извлечены; их фотографии представлены общественности в тексте предварительного отчета. Для точного определения принадлежности обнаруженных посторонних объектов в дальнейшем планируется проведение дополнительных экспертиз;

9. В 05:13:32 на воздушном судне вышли из строя основные системы управления; в 05:21:42 диспетчер по взаимодействию сообщил в Грозный о проведении операции "Ковер";

10. Не указано никакой информации, содержащей факт взрыва кислородного баллона.

В министерстве также добавили, что фотографии, аудио и цифровые записи, подтверждающие изложенные факты, приведены в тексте предварительного отчета.