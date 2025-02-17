Премьер Великобритании заявил о готовности разместить войска в Украине

Премьер-министр Великобритании Кит Стармер заявил, что его страна готова отправить войска в Украину для обеспечения гарантий безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на The Telegraph.

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По словам Стармера, ежегодно Британия выделяет около 3 млрд фунтов для поддержки Украины. Эта помощь уже рассчитана до 2030 года.

Он добавил, что готов внести свой вклад в ускорение работы над гарантиями безопасности для Украины.

"Это также означает готовность и желание внести вклад в гарантии безопасности Украины, разместив там наши собственные войска, если это необходимо. Я не говорю это легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность, которая возникает, когда британские военнослужащие могут оказаться в опасности", - заявил Стармер в интервью изданию.

По его словам, обеспечении безопасности Украины поможет гарантировать безопасность на всем континенте.

РБК уточняет, что это первый раз, когда Стармер публично обещает ввести миротворцев на территорию Украины, отмечает газета. Его заявление прозвучало накануне встречи с европейскими лидерами в Париже, которая запланирована на понедельник, 17 февраля.

Отмечается, что ранее Зеленский отмечал, если Киев и Украина договорятся о мире, то для контроля над линией разграничения Украине понадобится около 100 тыс. западных миротворцев. При этом Москва категорически против идеи ввода западных миротворцев на территорию Украины.

Добавим, ранее вице-президент США не исключил ввода войск в Украину в случае отказа Путина от мирного соглашения.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

После разговора с Зеленским Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. А 14 февраля Трамп сообщил, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Отметим также, что ранее Зеленский предложил создать "Вооруженные силы Европы".